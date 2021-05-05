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Emsisoft Anti-Malware

2021.5

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Бесплатно Windows Android
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Emsisoft Anti-Malware — это антивирусное решение, способное защитить от широкого спектра угроз. Программа стремительно набирает популярность и, в последнее время, все чаще получает награды уважаемых экспертов, а также признание рядовых пользователей. В некоторых тестированиях, программе удается достичь фантастических результатов, что благотворно сказывается на дальнейшей популяризации этого продукта.

Emsisoft Anti-Malware способна как сканировать систему на наличие вирусов, так и защищать, самостоятельно проверяя все что только возможно в реальном времени. Включает полный спектр механизмов защиты от полного спектра угроз. Также необходимо упомянуть тот факт, что Emsisoft Anti-Malware включает целых 2 ядра сканирования (собственное и от BitDefender), что оставляет вирусам еще меньше шансов.

Что нового в Emsisoft Anti-Malware 2021.5:

  • Новая панель инцидентов.
  • Повышена стабильность на терминальных серверах.
  • Множество мелких улучшений и исправлений.
Скриншот Emsisoft Anti-Malware 1 Скриншот Emsisoft Anti-Malware 2 Скриншот Emsisoft Anti-Malware 3 Скриншот Emsisoft Anti-Malware 4 Скриншот Emsisoft Anti-Malware 5
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.05.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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