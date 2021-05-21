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Windows Firewall Control

6.5.0.0

Скачать интерфейс управления фаерволом Windows

Бесплатно Windows
Скачать Windows Firewall Control

Windows Firewall Control — бесплатная программа для управления фаерволом операционной системы Windows. Простой инструмент, предлагающий удобное изменение параметров настройки встроенного фаервола Windows.

Windows Firewall Control предлагает удобный и простой интерфейс для управления фаерволом Windows. Встроенный фаерволл Windows считается достаточно надёжным средством контроля доступа программ и сервисов операционной системы к интернету, однако управление его функциями часто вызывает трудности и не очень удобно. Вот для этого и нужна эта программа — простой доступ к управлению настройками фаервола Windows.

Интерфейс Windows Firewall Control
Интерфейс Windows Firewall Control
Уровень фильтрации
Уровень фильтрации
Правила
Правила

Пользователю доступен широкий набор, как простых функций управления фаерволом, так и более сложных. Начинающему пользователю понравится несколько режимов работы (без фильтрации, минимальная фильтрация, умеренная и полная блокировка), удобные уведомления о событиях, режим обучения, временные правила и т. д. Более сложные настройки позволят более тонко настраивать соединение и порты, контролировать каждое отдельное приложение, создавать правила и все такое прочее.

Windows Firewall Control — бесплатная программа. Она постоянно обновляется, повышая функционал, улучшая совместимость с обновленными версиями Windows и исправляя обнаруженные ошибки.

Что нового в Windows Firewall Control 6.5.0.0:

  • В окно уведомления добавлен счетчик количества заблокированных попыток.
  • Изменены горячие клавиши переключения между уведомлениями (Ctrl+Left и Ctrl+Right).
  • Исправлена уязвимость повышения привилегий.
  • Исправлено некорректное отображение названия некоторых групп на панели правил.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.05.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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