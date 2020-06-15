TinyWall — простой и доступный брандмауэр для операционной системы Windows — программа для ограничения доступа в интернет сторонним программам.

TinyWall, как и все прочие брандмауэры, служит для ограничения доступа в интернет программам. Стандартный режим работы — блокировка всех соединений, кроме указанных в белом списке. Активный брандмауэр, по умолчанию, блокирует весь исходящий трафик, кроме набора доверенных, хорошо известных программ (к примеру, Google Chrome, Skype и т. п.). Пользователь должен самостоятельно пополнять список исключений программами, которым хочет дать доступ в интернет.

Примечательно, что TinyWall не выдает всплывающее окошко с предложением разрешить/заблокировать для каждого нового соединения, как это заведено у прочих фаерволов. Пользователь должен сам обратиться к списку исключений и добавить нужную программу. Разработчик считает, что такой подход позволит избежать бездумных разрешений на соединение. Добавлять программы в белый список можно по исполняемому файлу или имени/окну процесса. Также есть функция поиска по системе, которая предложит список программ, а пользователь выберет те, которым нужно разрешить доступ в интернет и система автоматического обучения брандмауэра.

Интерфейс TinyWall Добавление исключений Активные процессы

У программы удобный интерфейс — доступ ко всем функциям осуществляется через иконку в трее. Там есть ряд быстрых действий для переключения режима работы, индикатор текущей передачи данных и доступ к спискам исключений. Все просто и понятно.

Разработчик позиционирует свою программу как некоммерческий продукт, созданный на радость людям. TinyWall полностью бесплатен, не содержит рекламу, не включает расширенной платной подписки и не собирает статистику. При этом, программа постоянно обновляется, включая нововведения и исправляя ошибки.