PuTTy — это популярнейший Telnet/SSH клиент. Очень удобное средство для удаленного администрирования сервера, поддерживаются все необходимые функции, уделено достаточное внимание безопасности.

PuTTy адресован опытным пользователям, а точнее администраторам. Без определенных навыков, воспользоваться программой не получиться.

И да, программа не требует установки, имеет аскетичный интерфейс, включает ряд деловых настроек и не требует установки.