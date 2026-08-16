PuTTy — это популярнейший Telnet/SSH клиент. Очень удобное средство для удаленного администрирования сервера, поддерживаются все необходимые функции, уделено достаточное внимание безопасности.
PuTTy адресован опытным пользователям, а точнее администраторам. Без определенных навыков, воспользоваться программой не получиться.
И да, программа не требует установки, имеет аскетичный интерфейс, включает ряд деловых настроек и не требует установки.
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