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GlassWire

2.1.167

Скачать программу для управления интернет-трафиком

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GlassWire — программа для мониторинга сетевой активности и управления фаерволом операционной системы Windows. Даёт информацию об обращении программ к интернету, ведёт статистику и позволяет ограничить доступ к сети любым программам.

У GlassWire очень дружественный интерфейс — он обязательно понравится широкой аудитории. Современный, с яркими, наглядными графиками и самоочевидным доступ к основным функциям. На первом экране отображается временная шкала с графиком, который, в реальном времени, отображает сетевой трафик. На втором экране доступна статистика использования сети приложениями, с детализацией потребляемого ими трафика. Третий экран — функции управления фаерволом. Остальные экраны дают более подробную информацию по тем же аспектам.

Интерфейс GlassWire
Интерфейс GlassWire
Статистика
Статистика
Фаервол
Фаервол

Функции фаервола, а точнее управления встроенным фаерволом Windows, позволяют контролировать сетевой трафик программ и сервисов — можно заблокировать программе доступ к сети в один клик. К сожалению, эта функциональность доступна только в платной версии. То есть, бесплатная версия GlassWire, это только сетевой монитор, который даёт информацию о трафике. Все прочие функции предоставляются только в платном варианте.

Что нового в GlassWire 2.1.167:

  • Добавлена анимация при переключении режимов работы фаервола.
  • Исправлена ошибка в работе фаервола, приводящая к блокировке некоторых приложений.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 10.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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