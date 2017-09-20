Total Commander — это самый популярный файловый менеджер. Существует более 20 лет и работает во всех версия операционной систмы Windows (от 95 до 10).

Программа призвана заменить слабенький и нефункциональный «Проводник» из состава операционной системы Windows и служит для удобного управления дисками и файлами на них. Total Commander поддерживает огромную массу разнообразных функций для работы с файлами самых разнообразных типов и форматов (текст, графика, архивы и прочее) и включает множество удобных инструментов и функций на все случаи жизни. Многие повседневные функции, на которые затрачивается масса усилий, станут доступны буквально в один клик.

Интерфейс Total Commmander построен по классическому для такого рода программ типу и имеет две одинаковых параллельных панели (как старый-добрый Norton Commander времен MS DOS). Это идеально для различного взаимодействия между дисками и перемещения файлов между директориями. Также интерфейс поддается полной настройке, что дает еще более удобный доступ к функциям программы.

Важно отметить, что программа поддерживает мощнейшую систему плагинов расширяющих функциональность программы, благодаря огромному количеству которых, TC давно превратился во всемогущую оболочку для управления компьютером.

Программа платная, но если пользователь не желает тратить на нее деньги, то она все равно будет работать бесплатно, лишь иногда сообщая о возможности ее купить. В общем, рекомендуется скачать Total Commander всякому пользователю и воспользоваться им для устройства удобной и функциональной рабочей среды.