SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
Download Master
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииМенеджеры загрузки

Download Master

6.14.1.1573

Популярный менеджер загрузки файлов из интернета

Скачать Download Master

Download Master — это очень популярная программа для загрузки файлов из интернета. От менеджеров загрузки файлов, которые встроены в браузер, программа отличается массой полезных функций для планирования и управления загрузками. Пользователь может спланировать загрузку большого количества файлов по ряду параметров, с возможностью сортировки загруженного файла по его типу, что очень удобно при дальнейшей работе с полученными файлами. Download Master интегрируется со всеми популярными веб-браузерами и перехватывает загрузки в полностью автоматическом режиме.

А еще, Download Master может увеличить скорость загрузки. Программа оптимизирует загрузку, путем разбиения файла на секции с одновременной загрузкой нескольких, что увеличивает скорость загрузки файла. Также программа имеет ряд настроек для оптимального использования разных типов интернет-соединения (модем, ISDN, ADSL, LAN).

Кроме основных возможностей присутствует функция загрузки видео с видео-сервисов, FTP-клиент, система поиска зеркал загружаемого файла, проверка целостности загруженного файла, просмотр содержимого ZIP-архивов перед закачкой, автоматического выключение компьютера посел выполнения загрузок и множество мелких, но полезных удобств.

Если пользователь часто загружает много файлов из интернета и любит широкую функциональность и порядок, то ему просто необходимо скачать Download Master, который станет отличной заменой нефункциональным менеджерам загрузки из состава браузеров.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена функция выбора из полного списка форматов тот, который будет использоваться для роликов загружаемых с видеосервисов.
  • Улучшено создание имени загружаемого файла.
  • Исправлено сохранение списка загрузок, при автоматическом удалении завершенных задач.
  • Исправлено воспроизведение видео во встроенном браузере.
  • Исправлены проблемы с порядком вывода звуковых оповещений.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Download Master 1 Скриншот Download Master 2 Скриншот Download Master 3
ОБНОВЛЕНО: 29.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о Download Master

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Internet Download Manager

Мощный менеджер загрузки файлов

Free Download Manager

Отличный менеджер загрузки файлов с поддержкой торрентов

uGet

Мультиплатформенный менеджер загрузки файлов

Download Ninja

Менеджер загрузки файлов с компактным интерфейсом

EagleGet

Новый менеджер загрузки файлов

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64