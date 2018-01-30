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DAEMON Tools Lite
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Все категорииЗапись дисков

DAEMON Tools Lite

10.7.1

Самый популярный виртуальный CD-ROM

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DAEMON Tools Lite — это популярнейший виртуальный CD-ROM. Программа позволяет использовать образ диска так же, как будто это полноценный диск находящийся в CD-приводе. DAEMON Tools умеет: создавать образы дисков, создавать до 4-х активных виртуальных приводов, поддерживает все популярные форматы образов, включает набор дополнительных настроек и имеет очень удобный и понятный интерфейс.

Важным достоинством DAEMON Tools является возможность обхода ряда популярных защит от копирования, которыми не редко снабжаются диски с компьютерными играми. В общем, если копия диска отказывается работать, ссылаясь на отсутствие оригинального диска в приводе, то в большинстве случаев DAEMON Tools поможет исправить это недоразумение (в соответствии с российским законодательством, всякий пользователь вправе создать одну резервную копию диска).

DAEMON Tools считается явным лидером среди программ подобного толка и можно смело рекомендовать скачать DAEMON Tools всем тем, кому требуется эмуляция оптического диска.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлен SPTD-драйвер версии 1.9 для Windows 7/8/8.1.
  • Теперь функция Catch! скрывается при деактмвации.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот DAEMON Tools 1 Скриншот DAEMON Tools 2 Скриншот DAEMON Tools 3
ОБНОВЛЕНО: 30.01.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Firefox

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Яндекс.Браузер

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