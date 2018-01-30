DAEMON Tools Lite — это популярнейший виртуальный CD-ROM. Программа позволяет использовать образ диска так же, как будто это полноценный диск находящийся в CD-приводе. DAEMON Tools умеет: создавать образы дисков, создавать до 4-х активных виртуальных приводов, поддерживает все популярные форматы образов, включает набор дополнительных настроек и имеет очень удобный и понятный интерфейс.

Важным достоинством DAEMON Tools является возможность обхода ряда популярных защит от копирования, которыми не редко снабжаются диски с компьютерными играми. В общем, если копия диска отказывается работать, ссылаясь на отсутствие оригинального диска в приводе, то в большинстве случаев DAEMON Tools поможет исправить это недоразумение (в соответствии с российским законодательством, всякий пользователь вправе создать одну резервную копию диска).

DAEMON Tools считается явным лидером среди программ подобного толка и можно смело рекомендовать скачать DAEMON Tools всем тем, кому требуется эмуляция оптического диска.