avast! — это популярный антивирус. Особенно привлекательна, окажется домашняя версия программы, которая, при наличии всех необходимых возможностей, распространяется абсолютно бесплатно. Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щита; интернет щит против атак из вне и червей.

avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия avast! Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия avast! Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.

Если у пользователя уже установлен avast!, то он обновиться самостоятельно.