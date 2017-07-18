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avast!

17.5.2303

Популярный антивирус с бесплатной версией

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avast! — это популярный антивирус. Особенно привлекательна, окажется домашняя версия программы, которая, при наличии всех необходимых возможностей, распространяется абсолютно бесплатно. Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щита; интернет щит против атак из вне и червей.

avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия avast! Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия avast! Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.

Если у пользователя уже установлен avast!, то он обновиться самостоятельно.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Это незначительное обновление, которое касается лишь пользователей корпоративной версии и содержит небольшие внутренние улучшения.
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ОБНОВЛЕНО: 18.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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