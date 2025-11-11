SLO.ru
Firefox 145 — обновление с массой улучшений 11.11.2025

Firefox 145 — обновление с массой улучшений

Выпущено очередное обновление популярного браузера Firefox.

Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.

Firefox 145 — довольно крупное обновление. Крупное по объему включенных изменений — в этой версии их действительно много. Самыми заметными нововведениями можно считать функцию работы с комментариями в PDF-документах, новые меры защиты от отслеживания, новая панель быстрого доступа к паролям, несколько дополнительных удобств для повседневной работы. Отдельно стоит отметить упразднение совместимости с 32-битными версиями GNU/Linux — не то чтобы это шибко насущно, но кому то может и важно.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 145

  • В просмотрщик PDF-документов включена возможность добавлять, редактировать и удалять комментарии. Такие комментарии могут быть размещены в любом месте документа и полезны для аннотирования и, к примеру, обсуждения правок с коллегами. Предусмотрена боковая панель, содержащая список всех комментариев документа, с возможностью быстрого перехода к каждому.
  • В функционал обеспечения конфиденциальности добавлен новый уровень защиты. Он основан на исследованиях по снижению возможностей фингерпринтинга. Новые средства защиты сокращают процент уникальных пользователей почти вдвое, что обеспечивает более безопасный и конфиденциальный просмотр в режиме приватного просмотра или при использовании функций «Улучшенная защиты от отслеживания» в режиме «Строгий».
  • Теперь при наведении курсора мыши на группу вкладок отображается список вкладок входящих в группу.
  • Добавлена возможность получать доступ к функции сохранения паролей (просмотр паролей и управление ими) из боковой панели. Теперь просмотр паролей не требует открытия новой вкладки и позволяет управлять паролями прямо на текущей странице.
  • В контекстное меню выделенного элемента добавлена функция «Копировать ссылку для выделения», которая позволяет поделиться произвольными разделами страницы с другими пользователями.
  • В функции «Переводы» доработан перевод между языками с разным напряжением письма.
  • Новые обои в фирменном стиле на страницы новой вкладки. Есть вариант для светлой и темной тем оформления.
  • Добавлена новая настройка «Открывать ссылки из приложений рядом с активной вкладкой», которая позволит открывать ссылки из других программ рядом с активной вкладкой, а не в конце списка панели вкладок.
  • Режим отслеживания отказов функции «Улучшенная защита от отслеживания» теперь по умолчанию включен в режиме «Строгий», что позволяет блокировать более сложные методы отслеживания, основанные на перенаправлении.
  • Для большинства пользователей Firefox для Windows стандартный ярлык запуска программы заменен на лончер — небольшой скрипт, запускающий браузеров, если он установлен, а если не установлен, то предлагается его скачать.
  • Упразднена совместимость с 32-битными версиями GNU/Linux.
  • Немного скруглена форма углов горизонтальных вкладок, а также полей ввода и кнопок форм. Это нужно для лучшего соответствия внешнему виду вертикальных вкладок.
  • Теперь, если не установлено ни одного расширения, при нажатии кнопки «Расширения» браузер выдаст сообщение о пользе расширений и ссылке на репозитиорий.
  • Теперь локальные модели перевода сжимаются с помощью Zstandard (более эффективно).
  • Расширена поддержка новейших веб-технологий.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.

Скачать Firefox 145 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 145 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 145 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

