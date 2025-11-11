Firefox 145 — обновление с массой улучшений

Выпущено очередное обновление популярного браузера Firefox.

Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.

Firefox 145 — довольно крупное обновление. Крупное по объему включенных изменений — в этой версии их действительно много. Самыми заметными нововведениями можно считать функцию работы с комментариями в PDF-документах, новые меры защиты от отслеживания, новая панель быстрого доступа к паролям, несколько дополнительных удобств для повседневной работы. Отдельно стоит отметить упразднение совместимости с 32-битными версиями GNU/Linux — не то чтобы это шибко насущно, но кому то может и важно.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 145