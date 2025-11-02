SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Браузер Samsung Internet

 Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Вышла Affinity Studio

 Fedora 43

Fedora 43

 Firefox 144.0.2

Firefox 144.0.2

 Media Player Classic BE 1.8.8

Media Player Classic BE 1.8.8

 Servo 0.0.1

Servo 0.0.1
Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung 02.11.2025

Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Компания Samsung выпустила тестовую версию своего нового веб-браузера для Windows.

Новинка адресована закоренелым пользователям мобильных устройств от Samsung с их разветвленной инфраструктурой. Новый браузер нужен для охвата большего спектра устройств, которые могут быть задействованы в инфраструктуре Galaxy. Если мобильные устройства Samsung обеспечиваются мобильным браузером Samsung Internet, то десктопной версии до сих пор не было. Цель выпуска нового браузера — обеспечение взаимосвязи различных устройств в рамках экосистемы Galaxy.

Samsung Internet позволяет пользователям синхронизировать данные браузера, такие как закладки и историю посещений, между всеми устройствами (компьютер, смартфоны, планшеты). Личные данные также синхронизируются с Samsung Pass, что позволяет автоматически заполнять профили на разных устройствах. Кроме того, теперь пользователям будет предложено возобновить просмотр при переключении между мобильными устройствами и ПК, что обеспечивает более удобный кроссплатформенный просмотр веб-страниц. Конечно же, для полноценной работы браузера требуется учётная запись сервиса Galaxy — без нее фирменные функции будут недоступны.

Samsung Internet
Samsung Internet

Важной функцией является Galaxy AI — ассистент на основе искусственного интеллекта, который способен автоматически создавать краткое резюме просматриваемой страницы, переводить контент, а также предлагает умный поиск.

В техническом плане, это Chromium (отстает на несколько версий), с дополнительными функциями. Кроме выше упомянутого Galaxy AI в нем есть блокировщик рекламы и несколько мелких удобств, типа двухстраничного просмотра. Есть поддержка расширений для Google Chrome. Новый браузер совместим с операционными системами Windows 11 и Windows 10 (1809 или новее).

Официально новинка доступна только в США и Корее, но желающие могут скачать установщик со SLO.ru и попробовать новый браузер уже сейчас.

Скачать Samsung Internet

БесплатноРазмер: 7.53 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать Samsung Internet (ARM)

БесплатноРазмер: 7.1 МбОС: WindowsТестовая версия

Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Clonezilla 3.3.0-33 — крупное обновление инструмента для восстановления системы

Servo 0.0.1 — новый цикл разработки экспериментального движка браузера

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++