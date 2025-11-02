Samsung Internet — выпущена тестовая версия браузера от Samsung

Компания Samsung выпустила тестовую версию своего нового веб-браузера для Windows.

Новинка адресована закоренелым пользователям мобильных устройств от Samsung с их разветвленной инфраструктурой. Новый браузер нужен для охвата большего спектра устройств, которые могут быть задействованы в инфраструктуре Galaxy. Если мобильные устройства Samsung обеспечиваются мобильным браузером Samsung Internet, то десктопной версии до сих пор не было. Цель выпуска нового браузера — обеспечение взаимосвязи различных устройств в рамках экосистемы Galaxy.

Samsung Internet позволяет пользователям синхронизировать данные браузера, такие как закладки и историю посещений, между всеми устройствами (компьютер, смартфоны, планшеты). Личные данные также синхронизируются с Samsung Pass, что позволяет автоматически заполнять профили на разных устройствах. Кроме того, теперь пользователям будет предложено возобновить просмотр при переключении между мобильными устройствами и ПК, что обеспечивает более удобный кроссплатформенный просмотр веб-страниц. Конечно же, для полноценной работы браузера требуется учётная запись сервиса Galaxy — без нее фирменные функции будут недоступны.

Samsung Internet

Важной функцией является Galaxy AI — ассистент на основе искусственного интеллекта, который способен автоматически создавать краткое резюме просматриваемой страницы, переводить контент, а также предлагает умный поиск.

В техническом плане, это Chromium (отстает на несколько версий), с дополнительными функциями. Кроме выше упомянутого Galaxy AI в нем есть блокировщик рекламы и несколько мелких удобств, типа двухстраничного просмотра. Есть поддержка расширений для Google Chrome. Новый браузер совместим с операционными системами Windows 11 и Windows 10 (1809 или новее).

Официально новинка доступна только в США и Корее, но желающие могут скачать установщик со SLO.ru и попробовать новый браузер уже сейчас.