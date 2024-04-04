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FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов04.04.2024

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Выпущено очередное обновление FreeTube — конфиденциального клиента YouTube.

FreeTube — сторонний клиент видеосервиса YouTube. Предлагает конфиденциальный просмотр каналов, отсутствие рекламы и рекомендаций, возможность скачивать видеоролики. Свободный проект с открытыми исходными кодами.

Главным нововведением FreeTube 0.20.0 является возможность создания собственных плейлистов. Если раньше можно было сохранять ролики только в «Сохраненных видео» и получать уже готовые плейлисты, то теперь пользователю доступно создание собственных плейлистов. Уже существующее содержание «Сохраненных видео» будет преобразовано в плейлист «Избранное».

Неприятная новостью для пользователей старых операционных систем — начиная с этой версии, для работы FreeTube требуется минимум Windows 10. Программа больше несовместима с операционными системами Windows 7/8/8.1. Это связано с последними обновлениями Electron, на котором основывается FreeTube.

Интерфейс FreeTube
Интерфейс FreeTube

FreeTube 0.20.0 включает очень много прочих улучшений, изменений и исправлений. В целом, они призваны сделать работу с FreeTube удобнее и повышают общее качество программы. Ниже указаны лишь некоторые самые заметные изменения:

  • Добавлена поддержка новых внешних плееров: Celluloid, Haruna и Baka.
  • Добавлена новая темная тема оформления Nordic.
  • Добавлена возможность выбора стартовой страницы.
  • Добавлена настройка, запрещающая отправку дополнительных аргументов внешним плеерам.
  • В контекстное меню канала добавлена опция для его скрытия.
  • Добавлена возможность заблокировать канал по его адресу.
  • Подписка на каналы теперь предлагает выбор профиля для добавления через кнопку подписки.
  • Добавлена новая настройка подписки для отображения только новых видео на канале.
  • В список с результатами поиска добавлена кнопка подписки на канал.
  • Добавлена настройка для включения субтитров по умолчанию.

Скачать FreeTube 0.20.0 Beta для Windows

Бесплатно/AGPLРазмер: 60.1 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать FreeTube 0.20.0 Beta для Windows (Portable)

Бесплатно/AGPLРазмер: 89.2 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать FreeTube 0.20.0 Beta для GNU/Linux (страница выбора версии)

Бесплатно/AGPLРазмер: 6.5 МбОС: GNU/LinuxТестовая версия

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