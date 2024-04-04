FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Выпущено очередное обновление FreeTube — конфиденциального клиента YouTube.

FreeTube — сторонний клиент видеосервиса YouTube. Предлагает конфиденциальный просмотр каналов, отсутствие рекламы и рекомендаций, возможность скачивать видеоролики. Свободный проект с открытыми исходными кодами.

Главным нововведением FreeTube 0.20.0 является возможность создания собственных плейлистов. Если раньше можно было сохранять ролики только в «Сохраненных видео» и получать уже готовые плейлисты, то теперь пользователю доступно создание собственных плейлистов. Уже существующее содержание «Сохраненных видео» будет преобразовано в плейлист «Избранное».

Неприятная новостью для пользователей старых операционных систем — начиная с этой версии, для работы FreeTube требуется минимум Windows 10. Программа больше несовместима с операционными системами Windows 7/8/8.1. Это связано с последними обновлениями Electron, на котором основывается FreeTube.

Интерфейс FreeTube

FreeTube 0.20.0 включает очень много прочих улучшений, изменений и исправлений. В целом, они призваны сделать работу с FreeTube удобнее и повышают общее качество программы. Ниже указаны лишь некоторые самые заметные изменения: