FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Выпущено очередное обновление FreeTube — конфиденциального клиента YouTube.
FreeTube — сторонний клиент видеосервиса YouTube. Предлагает конфиденциальный просмотр каналов, отсутствие рекламы и рекомендаций, возможность скачивать видеоролики. Свободный проект с открытыми исходными кодами.
Главным нововведением FreeTube 0.20.0 является возможность создания собственных плейлистов. Если раньше можно было сохранять ролики только в «Сохраненных видео» и получать уже готовые плейлисты, то теперь пользователю доступно создание собственных плейлистов. Уже существующее содержание «Сохраненных видео» будет преобразовано в плейлист «Избранное».
Неприятная новостью для пользователей старых операционных систем — начиная с этой версии, для работы FreeTube требуется минимум Windows 10. Программа больше несовместима с операционными системами Windows 7/8/8.1. Это связано с последними обновлениями Electron, на котором основывается FreeTube.
FreeTube 0.20.0 включает очень много прочих улучшений, изменений и исправлений. В целом, они призваны сделать работу с FreeTube удобнее и повышают общее качество программы. Ниже указаны лишь некоторые самые заметные изменения:
- Добавлена поддержка новых внешних плееров: Celluloid, Haruna и Baka.
- Добавлена новая темная тема оформления Nordic.
- Добавлена возможность выбора стартовой страницы.
- Добавлена настройка, запрещающая отправку дополнительных аргументов внешним плеерам.
- В контекстное меню канала добавлена опция для его скрытия.
- Добавлена возможность заблокировать канал по его адресу.
- Подписка на каналы теперь предлагает выбор профиля для добавления через кнопку подписки.
- Добавлена новая настройка подписки для отображения только новых видео на канале.
- В список с результатами поиска добавлена кнопка подписки на канал.
- Добавлена настройка для включения субтитров по умолчанию.