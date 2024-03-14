Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

Proton AG выпускает первую стабильную версию своего десктопного клиента почтового сервиса Proton Mail.

Proton Mail — это популярный почтовый сервис, получивший широкую известность благодаря упору на конфиденциальность и сохранению тайны переписки. В Proton Mail вся корреспонденция шифруется на стороне клиента, а получение письма требует ключа расшифровки, который недоступен даже сервису. Все прочие аспекты также ориентированы на обеспечение безопасности. Разработчики отмечают, что они не могут расшифровать хранящуюся на сервере почту даже в случае необходимости и судебного постановления, а любые запросы спец. служб, кроме страны размещения сервиса (Швейцария) игнорируются.

До сих пор пользователям Proton Mail был доступен только веб-интерфейс и клиенты для мобильных устройств. Теперь у сервиса есть полноценные клиенты для Windows, GNU-Linux (пока в статусе Beta) и Mac OS.

Интерфейс Proton Mail для Windows

Десктопный клиент ProtonMail мало чем отличается от веб-интерфейса, он построен на основе Electron 29 (Chromium). Однако может оказаться удобнее, чем использование сервиса через браузер. Программа, конечно же, поддерживает все особенности сервиса и включает полный функционал веб-клиента, а также обеспечит немного повышенную производительность, гораздо более удобные уведомления, кэширование для использования локально, сворачивание в трей, быстрое переключение между почтой и календарем. Также поддерживается синхронизация с темным/светлым режимами операционной системы.

Десктопный клиент пока адресован только подписчикам платной Premium-версии сервиса. В ближайшем будущем разработчики планируют сделать его доступным и подписчикам бесплатной версии Proton Mail. Тем не менее, пользователь может оформить 14-дневный пробный период Premium-подписки и бесплатно воспользоваться почтовым клиентом уже теперь.

Всем внимание! Почтовый сервис Proton Mail может быть недоступен из России. Знайте это.