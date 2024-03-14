SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ СОФТДОСКА
Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail14.03.2024

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

Proton AG выпускает первую стабильную версию своего десктопного клиента почтового сервиса Proton Mail.

Proton Mail — это популярный почтовый сервис, получивший широкую известность благодаря упору на конфиденциальность и сохранению тайны переписки. В Proton Mail вся корреспонденция шифруется на стороне клиента, а получение письма требует ключа расшифровки, который недоступен даже сервису. Все прочие аспекты также ориентированы на обеспечение безопасности. Разработчики отмечают, что они не могут расшифровать хранящуюся на сервере почту даже в случае необходимости и судебного постановления, а любые запросы спец. служб, кроме страны размещения сервиса (Швейцария) игнорируются.

До сих пор пользователям Proton Mail был доступен только веб-интерфейс и клиенты для мобильных устройств. Теперь у сервиса есть полноценные клиенты для Windows, GNU-Linux (пока в статусе Beta) и Mac OS.

Интерфейс Proton Mail для Windows
Интерфейс Proton Mail для Windows

Десктопный клиент ProtonMail мало чем отличается от веб-интерфейса, он построен на основе Electron 29 (Chromium). Однако может оказаться удобнее, чем использование сервиса через браузер. Программа, конечно же, поддерживает все особенности сервиса и включает полный функционал веб-клиента, а также обеспечит немного повышенную производительность, гораздо более удобные уведомления, кэширование для использования локально, сворачивание в трей, быстрое переключение между почтой и календарем. Также поддерживается синхронизация с темным/светлым режимами операционной системы.

Десктопный клиент пока адресован только подписчикам платной Premium-версии сервиса. В ближайшем будущем разработчики планируют сделать его доступным и подписчикам бесплатной версии Proton Mail. Тем не менее, пользователь может оформить 14-дневный пробный период Premium-подписки и бесплатно воспользоваться почтовым клиентом уже теперь.

Всем внимание! Почтовый сервис Proton Mail может быть недоступен из России. Знайте это.

Скачать Proton Mail для Windows

Пробная версияРазмер: 102 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Proton Mail для Windows (Portable)

Пробная версияРазмер: 104 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Proton Mail для других ОС

Пробная версияРазмер: 115 МбОС: РазныеСтабильная версия

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

Signal 7.0 — первая стабильная версия с возможностью скрытия номера телефона

Signal 7.0 — первая стабильная версия с возможностью скрытия номера телефона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

Signal 7.0 — первая стабильная версия с возможностью скрытия номера телефона

Hard Disk Sentinel 6.20 — обновление инструмента для мониторинга и обслуживания носителей информации

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++