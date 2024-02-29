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Hard Disk Sentinel 6.20 — обновление инструмента для мониторинга и обслуживания носителей информации29.02.2024

Hard Disk Sentinel 6.20 — обновление инструмента для мониторинга и обслуживания носителей информации

Выпущена финальная версия Hard Disk Sentinel 6.20 — известного инструмента для анализа и мониторинга носителей информации (SSD, HDD и всех остальных).

Hard Disk Sentinel — мощная программа для мониторинга и обслуживания носителей информации. Позволяет отслеживать состояние HDD и SSD и избежать утраты данных из-за возможных проблем. Hard Disk Sentinel мониторит состояние накопителей в реальном времени и сигнализирует пользователю обо всех событиях.

В Hard Disk Sentinel 6.20 расширены настройки оповещения пользователя о различных событиях в работе носителей информации. Добавлена новая настройка оповещения, при достижении порогового значения любого атрибута S.M.A.R.T, выбранного пользователем, а также две отдельные настройки для оповещения при добавлении/подключении диска и его удалении/отключении.

Интерфейс Hard Disk Sentinel
Интерфейс Hard Disk Sentinel

Главным улучшением Hard Disk Sentinel 6.20 является улучшенная поддержка самых разных носителей информации: жестких дисков (HDD), твердотельных накопителей (SSD), гибридных дисков (SSHD), RAID-контроллеров, USB-адаптеров, USB-док-станций, SD-карт и прочих. Ознакомится с огромным списком добавленных типов накопителей можно на официальном сайте разработчика.

Ещё одним изменением является возможность тестирования поверхности дисков SAS 4Kn, отформатированных с нестандартным размером сектора.

Остальные изменения касаются исправлений ошибок, а также обновления локализаций и справочных материалов.

Скачать Hard Disk Sentinel 6.20 Standard

Пробная версияРазмер: 38.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Hard Disk Sentinel 6.20 Professional

Пробная версияРазмер: 42 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Hard Disk Sentinel 6.20 Standard

Пробная версияРазмер: 42 МбОС: WindowsСтабильная версия

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