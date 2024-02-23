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NVIDIA app Beta — тестирование нового центра управления видеокартами GeForce23.02.2024

NVIDIA app Beta — тестирование нового центра управления видеокартами GeForce

Компания NVIDIA запускает бета тестирование новой программы NVIDIA app — нового центра управления видеокартами GeForce, который объединяет «Панель управления NVIDIA», GeForce Experience и RTX Experience. Цель разработки новой программы — создание единого центра, который удовлетворит большинство потребностей пользователя видеокарты от NVIDIA. Скачайте NVIDIA app — свободная загрузка доступна для всех желающих.

NVIDIA app позволяет управлять настройками игр и драйвера в одном интерфейсе. Обновленный внутриигровой оверлей предлагает удобный доступ к мощным инструментам для записи игривого процесса, мониторинг производительности и фильтры постобработки, в том числе и новые фильтры на базе ИИ для видеокарт, поддерживающих RTX.

Интерфейс NVIDIA app
Интерфейс NVIDIA app

Единый центр управления видеокартой

NVIDIA app объединяет оптимальные игровые настройки GeForce Experience и настройки 3D панели управления NVIDIA в едином интерфейсе. Здесь можно централизованно просмотреть или изменить настройки игр и драйвера. Доступна настройка параметров индивидуально, для каждой игры или использовать глобальный профиль для всех игр.

Улучшенная информация о драйвере

Добавлена расширенная информация об обновлении драйверов. Новая страница «Драйвер» включает пункты «Что нового» и «Исправления», а также выноски с информацией о поддержке игр. Все статьи по драйверам, включая анонсы игр и связанные с драйверами технологии, доступны в информационной ленте.

Обновленный внутриигровой оверлей

Полностью переработан внутриигровой оверлей. Как и прежде, сочетание клавиш «Alt+Z» вызывает инструменты записи Shadowplay, игровые фильтры Freestyle, NVIDIA Highlights, режиму фотографии и инструментам мониторинга производительности.

Улучшены интерфейс, улучшен мониторинг производительности, добавлена возможность выбора отображаемых показателей производительности, реализована поддержка записи видео при 120 FPS с помощью технологии Shadowplay.

Новые фильтры Freestyle на базе ИИ

NVIDIA Freestyle позволяет персонализировать внешний вид популярных игр с помощью фильтров постобработки, которые работают в реальном времени. Эта функция совместима с обширной библиотекой игр (1200+) и NVIDIA app предоставляет фильтры с ускорением на тензорных ядрах, при работе на видеокартах, поддерживающих RTX.

RTX Dynamic Vibrance — это фильтр Freestyle на базе ИИ, который улучшает функцию Digital Vibrance из панели управления NVIDIA. RTX Dynamic Vibrance повышает четкость изображения для каждого приложения по отдельности, предоставляя игрокам гибкий и удобный способ изменения визуальных настроек для каждой игры. Цвета становятся более заметными с идеальным балансом, чтобы минимизировать возможные искажения, сохраняя качество изображения.

RTX HDR, новый фильтр Freestyle на базе ИИ, открывает мир HDR в играх, изначально не оснащенных поддержкой HDR. Примечательно, что только 10 из 50 самых популярных игр на GeForce предлагают поддержку HDR и существуют тысячи игр, ограниченные поддержкой лишь SDR. Благодаря фильтру RTX HDR можно использовать HDR-совместимый экран в широком спектре игр на платформах DX12, DX11, DX9 или Vulkan.

Новые бонусы GeForce

Пользователи получают доступ к бонусам, таким как внутриигровой контент, льготная подписка на GeForce NOW и т. п. Бонусы доступны на вкладке «Активировать». В течение ограниченного периода, пользователи NVIDIA app могут активировать бонус на получение таких игр, как Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone. Пользователь может попробовать DLSS 3 в любой игре, получив бесплатный бонус на 1 час начисления двойного опыта и 1 час двойного опыта использования оружия.

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В следующих выпусках NVIDIA app разработчики обещают включить остальные функции панели управления NVIDIA, в том числе настройки экрана и видео. Кроме того, добавится несколько опций из GeForce Experience и RTX Experience, касающихся разгона и возможности отката версии драйвера. Разработчики также отмечают, что часть маловостребованных функций будет упразднена и не появится в новой программе. В их числе: трансляции на севрисах YouTube и Twitch, публикация изображений и видео в YouTube и Facebook, а также создание фотографий в режиме 360 и стерео.

А еще новинка более быстрая — устанавливается в два раза быстрее, обеспечивает на 50 % более отзывчивый пользовательский интерфейс и занимает на 17 % меньше места, чем GeForce Experience.

Также выпущена новая версия драйвера NVIDIA GeForce Game Ready, которая совместима с NVIDIA app.

Скачать NVIDIA app 10.0.0.499 Beta

БесплатноРазмер: 132 МбОС: WindowsТестовая версия

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