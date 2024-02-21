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Firefox 123 — с инструментом создания отчетов о проблемах совместимости сайтов21.02.2024

Firefox 123 — с инструментом создания отчетов о проблемах совместимости сайтов

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

Это плановый релиз, который включает новые возможности, исправляет проблемы, а также улучшает поддержку новейших веб-стандартов. В Firefox 123 добавлена новая форма отчета о проблемах на сайтах, добавлен поиск по данным функциям Firefox View, исправлены проблемы в переводчике и ряд прочих небольших улучшений и исправлений.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 123

  • Добавлен инструмент для создания пользовательских отчетов о проблемах совместимости сайтов. Пользователь может сообщить о проблемном сайте разработчикам Firefox через новую форму обратной связи.
  • В функцию Firefox View (она предлагает удобный доступ к недавно закрытым вкладкам и синхронизации) добавлен поиск. Он работает по всем разделам Firefox View.
  • В переводчике исправлена проблема, из-за который не переводились некоторые элементы веб-страницы. Теперь функция перевода текста на сайтах поддерживает перевод всплывающих подсказок (title) и предустановленных описаний веб-форм (placeholder). Кстати говоря, встроенный переводчик в Firefox до сих пор не поддерживает русский язык.
  • Теперь настройки, касающиеся адресной строки располагаются в разделе настроек «Поиск».
  • Предприняты изменения для разработчиков.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.
  • Обновлены политики в корпоративной версии Firefox.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Firefox 123 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 123 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 123 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 123 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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