Firefox 123 — с инструментом создания отчетов о проблемах совместимости сайтов

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.
Это плановый релиз, который включает новые возможности, исправляет проблемы, а также улучшает поддержку новейших веб-стандартов. В Firefox 123 добавлена новая форма отчета о проблемах на сайтах, добавлен поиск по данным функциям Firefox View, исправлены проблемы в переводчике и ряд прочих небольших улучшений и исправлений.
Что нового в Firefox 123
- Добавлен инструмент для создания пользовательских отчетов о проблемах совместимости сайтов. Пользователь может сообщить о проблемном сайте разработчикам Firefox через новую форму обратной связи.
- В функцию Firefox View (она предлагает удобный доступ к недавно закрытым вкладкам и синхронизации) добавлен поиск. Он работает по всем разделам Firefox View.
- В переводчике исправлена проблема, из-за который не переводились некоторые элементы веб-страницы. Теперь функция перевода текста на сайтах поддерживает перевод всплывающих подсказок (title) и предустановленных описаний веб-форм (placeholder). Кстати говоря, встроенный переводчик в Firefox до сих пор не поддерживает русский язык.
- Теперь настройки, касающиеся адресной строки располагаются в разделе настроек «Поиск».
- Предприняты изменения для разработчиков.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Обновлены политики в корпоративной версии Firefox.
- Исправлены ошибки.