Firefox 123 — с инструментом создания отчетов о проблемах совместимости сайтов

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

Это плановый релиз, который включает новые возможности, исправляет проблемы, а также улучшает поддержку новейших веб-стандартов. В Firefox 123 добавлена новая форма отчета о проблемах на сайтах, добавлен поиск по данным функциям Firefox View, исправлены проблемы в переводчике и ряд прочих небольших улучшений и исправлений.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 123