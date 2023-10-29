Media Player Classic - Home Cinema 2.1.0 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic - Home Cinema.
Это обновление включает набор небольших улучшений, которые будут полезны пользователям. Так как это первое обновление программы с января месяца, то важно отметить и обновление всех сторонних компонентов, входящих в состав плеера.
Что нового Media Player Classic 2.1.0
- Добавлена возможность размещения миниатюр предварительного просмотра видео под полосой прокрути (Настройки > Дополнительно).
- Некоторым кнопкам панели инструментов присвоены действия, вызываемые правым кликом мыши. К примеру, правый клик на кнопку воспроизведения откроет диалог выбора файла.
- Теперь плейлист по умолчанию закреплен справа.
- Добавлен новый источник субтитров — OpenSubtitles.COM (OpenSubtitles.ORG прекратит работу в конце 2023 года).
- Добавлена возможность использовать libass в качестве механизма рендеринга субтитров SSA/ASS и SRT.
- Предприняты улучшения настройки отдельного окна (на втором мониторе) полноэкранного режима.
- Добавлена поддержка сканирования ATSC-каналов.
- Теперь аппаратное декодирование HEVC по умолчанию отключено (для новых установок или при сбросе настроек) для видеокарт, построенных на основе Intel Haswell/Broadwell. Пользователь может включить его в настройках программы.
- Обновлены следующие компоненты: LAV Filters 0.78, MediaInfo DLL 23.10, MPC Audio Renderer и все прочие сторонние библиотеки.
- Исправлены ошибки.