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Media Player Classic - Home Cinema 2.1.0 — очередное обновление популярного видеоплеера29.10.2023

Media Player Classic - Home Cinema 2.1.0 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic - Home Cinema.

Это обновление включает набор небольших улучшений, которые будут полезны пользователям. Так как это первое обновление программы с января месяца, то важно отметить и обновление всех сторонних компонентов, входящих в состав плеера.

Интерфейс Media Player Classic - Home Cinema
Интерфейс Media Player Classic - Home Cinema

Что нового Media Player Classic 2.1.0

  • Добавлена возможность размещения миниатюр предварительного просмотра видео под полосой прокрути (Настройки > Дополнительно).
  • Некоторым кнопкам панели инструментов присвоены действия, вызываемые правым кликом мыши. К примеру, правый клик на кнопку воспроизведения откроет диалог выбора файла.
  • Теперь плейлист по умолчанию закреплен справа.
  • Добавлен новый источник субтитров — OpenSubtitles.COM (OpenSubtitles.ORG прекратит работу в конце 2023 года).
  • Добавлена возможность использовать libass в качестве механизма рендеринга субтитров SSA/ASS и SRT.
  • Предприняты улучшения настройки отдельного окна (на втором мониторе) полноэкранного режима.
  • Добавлена поддержка сканирования ATSC-каналов.
  • Теперь аппаратное декодирование HEVC по умолчанию отключено (для новых установок или при сбросе настроек) для видеокарт, построенных на основе Intel Haswell/Broadwell. Пользователь может включить его в настройках программы.
  • Обновлены следующие компоненты: LAV Filters 0.78, MediaInfo DLL 23.10, MPC Audio Renderer и все прочие сторонние библиотеки.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Media Player Classic Home Cinema 2.1.0 (64-бит)

БесплатноРазмер: 17 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 2.1.0 (32-бит)

БесплатноРазмер: 15.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 2.1.0 (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 17 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 2.1.0 (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 15.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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