Media Player Classic - Home Cinema 2.1.0 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic - Home Cinema.

Это обновление включает набор небольших улучшений, которые будут полезны пользователям. Так как это первое обновление программы с января месяца, то важно отметить и обновление всех сторонних компонентов, входящих в состав плеера.

Интерфейс Media Player Classic - Home Cinema

Что нового Media Player Classic 2.1.0