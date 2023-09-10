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В Skype тестируется помощник составления сообщений10.09.2023

В Skype тестируется помощник составления сообщений

В новейших тестовых версиях Skype (сборка Insider Preview 8.104) предлагается протестировать любопытное нововведение — помощника составления текстовых сообщений.

За новую функциональность, конечно же, отвечает чат-бот Bing AI, который завелся в Skype ещё в начале года. До сих пор он предлагал помощь с ответами на вопросы и прочие формы обращения к поисковой системе Bing. Теперь же поможет и с выражением мыслей.

Кстати говоря, эта функция уже некоторое время доступна в другом продукте Microsoft — мобильной клавиатуре Microsoft SwiftKey с включенным Bing Hub.

Помощник составления текстовых сообщений в Skype
Помощник составления текстовых сообщений в Skype

При наборе сообщения над формой ввода текста появляются кнопки изменения тона повествования. Они предлагают изменить формулировки в выбранном стиле — деловом, обычном, кратком или шуточном. Bing AI в один клик изменит стиль повествования, сохранив смысл, и сообщение «Я есть Грут» может превратиться в «Позвольте представиться. Мое имя — Грут. Честь имею» ну или типа того.

Похоже, недалек тот день, подробно описанный в научной фантастике прошлого века, когда чат-бот полностью заменит человека и будет самостоятельно переписываться с другими чат-ботами.

На данный момент функция доступна не всем пользователям, которые участвуют в Skype Insider Preview. Она включается путем постепенного развертывания. Если энтузиаст, желающий попробовать новую функцию, не обнаружит новинку, то ему ничего не остается кроме как поджидать ее появления.

Скачать Skype Insider Preview 8.104 для Windows

БесплатноРазмер: 84.5 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать Skype Insider Preview .104 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 85 МбОС: GNU/LinuxТестовая версия

Скачать Skype Insider Preview 8.104 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 87 МбОС: GNU/LinuxТестовая версия

Скачать Skype Insider Preview для Android (может быть недоступно)

БесплатноРазмер: 100 МбОС: AndroidТестовая версия

Скачать Skype Insider Preview для iOS (может быть недоступно)

БесплатноРазмер: 100 МбОС: iOSТестовая версия

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