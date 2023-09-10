В Skype тестируется помощник составления сообщений

В новейших тестовых версиях Skype (сборка Insider Preview 8.104) предлагается протестировать любопытное нововведение — помощника составления текстовых сообщений.

За новую функциональность, конечно же, отвечает чат-бот Bing AI, который завелся в Skype ещё в начале года. До сих пор он предлагал помощь с ответами на вопросы и прочие формы обращения к поисковой системе Bing. Теперь же поможет и с выражением мыслей.

Кстати говоря, эта функция уже некоторое время доступна в другом продукте Microsoft — мобильной клавиатуре Microsoft SwiftKey с включенным Bing Hub.

Помощник составления текстовых сообщений в Skype

При наборе сообщения над формой ввода текста появляются кнопки изменения тона повествования. Они предлагают изменить формулировки в выбранном стиле — деловом, обычном, кратком или шуточном. Bing AI в один клик изменит стиль повествования, сохранив смысл, и сообщение «Я есть Грут» может превратиться в «Позвольте представиться. Мое имя — Грут. Честь имею» ну или типа того.

Похоже, недалек тот день, подробно описанный в научной фантастике прошлого века, когда чат-бот полностью заменит человека и будет самостоятельно переписываться с другими чат-ботами.

На данный момент функция доступна не всем пользователям, которые участвуют в Skype Insider Preview. Она включается путем постепенного развертывания. Если энтузиаст, желающий попробовать новую функцию, не обнаружит новинку, то ему ничего не остается кроме как поджидать ее появления.