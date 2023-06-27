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В начале июле в Telegram появятся сторис27.06.2023

В начале июле в Telegram появятся сторис

В начале июля в мессенджере Telegram появится функциональность сторис, об этом сообщает Павел Дуров в своем официальном телеграмм-канале.

Сторис (истории) — популярный формат, существующий во многих социальных сервисах. Особо популярен в Instagram. Сторис, как правило, представляет собой медиа-контент, который существует ограниченное время и автоматически удаляется.

Разработчики пишут, что пользователи запрашивали cторис в течение многих лет, более половины запросов новых функций касались именно включения в мессенджер этого формата. Изначально разработчики не планировали включать сторис, который и так есть практически во всех социальных сервисах, но желание угодить аудитории и возможность улучшить сам формат перевесили.

Сторис в Telegram
Сторис в Telegram

Особенности сторис в Telegram

  • Конфиденциальность. Пользователь сможет определить кто будет видеть каждую отдельную сторис: все контакты (с исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.
  • Компактный интерфейс. Сторис будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов для легкого доступа и экономя место на экране.
  • Гибкость. Истории легко скрыть, переместив их в список «Скрытые» раздела «Контакты», а не на главном экране.
  • Текстовые подписи. Помимо использования множества инструментов для коррекции графических изображений и видео-роликов, пользователь может снабдить истории сопроводительным текстом (как и любое медиа при обычном посте).
  • Поддержка двойной камеры. Возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно основной и фронтальной камерами.
  • Возможность установки срока жизни истории — 6, 12, 24 или 48 часов или бессрочно.

Разработчики считают, что возможность сохранять сторис на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Сопутствующая функциональность также позволит повысить популярность отдельных пользователей, каналов и групповых чатов, за счет репостов.

Анонс сторис в Telegram уже успел получить неоднозначный отклик аудитории. Часть пищит от восторга и предвкушает появление нового формата, вторая — брюзжит, не желая мирится с избыточным функционалом бывшего мессенджера, а ныне, как минимум, социальной платформы.

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