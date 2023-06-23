Tor Browser 12.5 — очередное обновление анонимного браузера с набором улучшений юзабилити

Выпущено очередное крупное обновление Tor Browser.
Tor Browser — это браузер на основе Firefox с рядом серьезных мер для обеспечения конфиденциальности пользователя. Функционирует на основе сети Tor, инфраструктура которой работает через распределенную сеть серверов, поддерживаемых энтузиастами по всему миру. Рассчитан на повышение анонимности и борьбу с цензурой. Позволяет скрывать реальные параметры подключения, обходить блокировки, а также обеспечивает доступ к ресурсам в псевдо-домене onion.
От этого выпуска не стоит ожидать заметных функциональных или внутренних изменений. В общем и целом, выпуск Tor Browser 12.5 направлен на повышение удобства работы с браузером, разработчики стремились сделать некоторые элементы интерфейса более понятными, а доступ к ним самоочевидным. Разработчики отмечают, что многие изменения Tor Browser 12.5 стали плодами семинаров по безопасности, различных юзабилити-тестирований, а также благодаря работе над сторонними проектами.
Что нового в Tor Browser 12.5
- Обновлен доступ к меню с информацией о цепи соединения. Если раньше оно скрывалось в окошке за значком замка и содержало прочие данные соединения, то теперь это отдельное окошко за новой иконкой, которая располагается рядом со значком замка. Это сделало доступ к информации о цепочке соединения более интуитивным. Также обновлено и само окошко, которое теперь предоставляет чуть более наглядную информацию о схеме цепи соединения.
- Теперь при просмотре onion-сайтов в адресной строке отображается новый значок (набор значков, отображение одного из них зависит от типа соединения), а не старый стандартный значок-логотип Tor. Разработчики отмечают, что onion-ресурсы являются полностью самостоятельным продуктом, никак не связанным с Tor и Tor Browser, и идентифицировать их именно логотипом Tor Browser неправильно.
- В автономный режим просмотра (к примеру, после настройки мостов) в адресную строку добавлена новая кнопка «Подключиться» для подключения к Tor. Это позволило сделать процесс подключения более понятным.
- Предпринят ряд улучшений доступности (для людей с ограниченными возможностями) различных элементов интерфейса. Так как Tor Browser построен на основе Firefox, он наследует и его интерфейс, и различные особенности для работы людей с ограниченными возможностями. Но в Tor Browser есть целый ряд собственных страниц, меню и прочих элементов, которые требовалось довести до соответствия требованиям программ чтения с экрана и прочему подобному софту. Произведена переработка некоторых компонентов интерфейса, включая страницу журнала изменений, окно отображения схемы подключения, панель уровня безопасности, различные прочие диалоги и страницы.
- Множество прочих небольших улучшений, типа обновленного предупреждения перед загрузкой файла или изменения описания поля формы добавления нового моста.
- Обновлены локализации. Кроме того, добавлена новая финская локализация.
- Исправлено множество ошибок.