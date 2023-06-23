Tor Browser 12.5 — очередное обновление анонимного браузера с набором улучшений юзабилити

Выпущено очередное крупное обновление Tor Browser.

Tor Browser — это браузер на основе Firefox с рядом серьезных мер для обеспечения конфиденциальности пользователя. Функционирует на основе сети Tor, инфраструктура которой работает через распределенную сеть серверов, поддерживаемых энтузиастами по всему миру. Рассчитан на повышение анонимности и борьбу с цензурой. Позволяет скрывать реальные параметры подключения, обходить блокировки, а также обеспечивает доступ к ресурсам в псевдо-домене onion.

От этого выпуска не стоит ожидать заметных функциональных или внутренних изменений. В общем и целом, выпуск Tor Browser 12.5 направлен на повышение удобства работы с браузером, разработчики стремились сделать некоторые элементы интерфейса более понятными, а доступ к ним самоочевидным. Разработчики отмечают, что многие изменения Tor Browser 12.5 стали плодами семинаров по безопасности, различных юзабилити-тестирований, а также благодаря работе над сторонними проектами.

Интерфейс Tor Browser 12.5

Что нового в Tor Browser 12.5