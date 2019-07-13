Waterfox — браузер, основанный на кодовой базе Firefox. В отличие от прототипа, предлагает ряд внутренних оптимизаций для повышения производительности и поддержку классических XUL-расширений (вместе с WebExtensions).

Waterfox является непрофессиональным проектом, поддерживаемым парой свободных программистов на добровольных началах. Тем не менее, это достаточно качественный продукт, который не страдает от отсутствия ресурсов и постоянно развивается. Waterfox задумывался как 64-битная версия Firefox в те времена, когда ещё не было официальной 64-битной сборки. Браузер работал быстрее оригинала за счёт ряда внутренних оптимизаций. Сейчас же, когда доступна официальная 64-битная сборка Firefox, Waterfox всё ещё является быстрой и отлично оптимизированной альтернативой, которая может предложить ряд прочих отличий.

Основным поводом скачать Waterfox является поддержка XUL-дополнений. Напомню, что некоторое время назад Firefox перешёл на систему дополнений WebExtensions и поддержка старых XUL-дополнений была упразднена. У многих пользователей была налажена работа с их использованием и они лишились некоторых удобств. Waterfox же поддерживает классические дополнения и это может быть отличным решением проблемы. Важно, что при этом Waterfox поддерживает и новые расширения на основе WebExtensions.

Прочие отличия Waterfox от Firefox: другой интерфейс (Australis, как в Firefox до 57-й версии), поддержка старый плагинов, удалены механизмы сбора статистики, без DRM.

Можно скачать Waterfox на русском языке для операционных систем Windows и GNU/Linux.