DuckDuckGo Browser — это браузер от знаменитой поисковой системы DuckDuckGo, который декларирует себя как поисковик без цензуры.

Главным упором браузера DuckDuckGo является конфиденциальность пользователя. Разработчики заявляют, что набор встроенных функций обеспечения конфиденциальности и приватности более надежен, чем у Google Chrome и большинства прочих браузеров.

DuckDuckGo валяется простым и легким браузером без дополнительного функционала. У браузера чистый интерфейс на основе вкладок, закладки, блокировщик рекламы, менеджер паролей, система автозаполнения веб-форм, менеджер загрузки файлов и прочие базовые функции. Многие удобства, к которым привык пользователь любого современного браузера, пока отсутствуют. Там нет ни переводчика, ни выноса веб-плеера, ни синхронизации между устройствами. Также у этого браузера довольно скудный ассортимент настроек. А еще в DuckDuckGo нет системы расширений.

Интерфейс браузера и большинство функций написаны с нуля. За рендеринг веб-страниц отвечает Windows WebView2, проще говоря, Microsoft Edge (Blink).

Интерфейс DuckDuckGo Browser Блокировщик Настройки

Ключевые особенности браузера DuckDuckGo Browser

Встроенный веб-плеер Duck Player, позволяющий просматривать ролики на YouTube без рекламы.

Собственная мощная система блокировки отслеживания пользователя. Способна успешно блокировать самые разные трекеры, в том числе и скрытые трекеры от Google и Facebook.

Умное шифрование — автоматическое обновление HTTPS.

Скрытие окон с запросами согласия установки Cookie. Браузер автоматически выбирает самый безопасный вариант, и пользователь не увидит окна запроса.

Кнопка «Пламя» на главной панели браузера, которая служит для быстрого закрытия всех открытых вкладок/окон и очистки истории посещений.

Сервис для быстрого создания временных почтовых адресов @duck.com для регистрации на сайтах. Чтобы не афишировать свой email-адрес. Почта с таких адресов будет перенаправляться на основной почтовый ящик пользователя.

Большинству пользователей можно посоветовать скачать DuckDuckGo Browser и использовать его в качестве дополнительного браузера. Из-за небогатого функционала его сложно рекомендовать в качестве основного средства просмотра веб.