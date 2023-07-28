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DuckDuckGo Browser

0.45.1 Beta

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DuckDuckGo Browser — это браузер от знаменитой поисковой системы DuckDuckGo, который декларирует себя как поисковик без цензуры.

Главным упором браузера DuckDuckGo является конфиденциальность пользователя. Разработчики заявляют, что набор встроенных функций обеспечения конфиденциальности и приватности более надежен, чем у Google Chrome и большинства прочих браузеров.

DuckDuckGo валяется простым и легким браузером без дополнительного функционала. У браузера чистый интерфейс на основе вкладок, закладки, блокировщик рекламы, менеджер паролей, система автозаполнения веб-форм, менеджер загрузки файлов и прочие базовые функции. Многие удобства, к которым привык пользователь любого современного браузера, пока отсутствуют. Там нет ни переводчика, ни выноса веб-плеера, ни синхронизации между устройствами. Также у этого браузера довольно скудный ассортимент настроек. А еще в DuckDuckGo нет системы расширений.

Интерфейс браузера и большинство функций написаны с нуля. За рендеринг веб-страниц отвечает Windows WebView2, проще говоря, Microsoft Edge (Blink).

Интерфейс DuckDuckGo Browser
Интерфейс DuckDuckGo Browser
Блокировщик
Блокировщик
Настройки
Настройки

Ключевые особенности браузера DuckDuckGo Browser

  • Встроенный веб-плеер Duck Player, позволяющий просматривать ролики на YouTube без рекламы.
  • Собственная мощная система блокировки отслеживания пользователя. Способна успешно блокировать самые разные трекеры, в том числе и скрытые трекеры от Google и Facebook.
  • Умное шифрование — автоматическое обновление HTTPS.
  • Скрытие окон с запросами согласия установки Cookie. Браузер автоматически выбирает самый безопасный вариант, и пользователь не увидит окна запроса.
  • Кнопка «Пламя» на главной панели браузера, которая служит для быстрого закрытия всех открытых вкладок/окон и очистки истории посещений.
  • Сервис для быстрого создания временных почтовых адресов @duck.com для регистрации на сайтах. Чтобы не афишировать свой email-адрес. Почта с таких адресов будет перенаправляться на основной почтовый ящик пользователя.

Большинству пользователей можно посоветовать скачать DuckDuckGo Browser и использовать его в качестве дополнительного браузера. Из-за небогатого функционала его сложно рекомендовать в качестве основного средства просмотра веб.

Что нового в последней версии DuckDuckGo Browser (0.45.1 Beta):

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: 28.07.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о DuckDuckGo Browser

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