Ungoogled Chromium — это браузер Chromium, исключающий зависимости от сервисов компании Google. Это полезно для конфиденциальности и производительности.

Ungoogled Chromium сохраняет полный функционал обычного Chromium и не удаляет никаких базовых функций браузера. Этот проект не преследует цели создать свой браузер на основе Chromium, а всего лишь повысить конфиденциальность уже существующего. Главная цель — искоренить все фоновые обращения браузера к любым веб-службам.

Основные отличия от Chromium

Удалены все фоновые запросы к веб-службам.

Удалено все, что касается веб-служб Google. Из кода удалены домены Google-сервисов (Google Host Detector, Google URL Tracker, Google Cloud Messaging, Google Hotwording и прочие). Это касается и функции безопасного просмотра, которая использует черные списки, получаемые от Google.

Удалены все двоичные файлы из исходного кода и заменены на соответствующие альтернативы.

Также Ungoogled Chromium предлагает ряд отличных от представленных в базовой версии настроек. Это позволило повысить конфиденциальность и общий контроль. Кроме своих наработок браузер выборочно использует наработки от других проектов: Inox, Bromite, Debian GNU/LinuxDebian, Iridium Browser. Большинство из них требуют ручного включения пользователем (через настройки chrome://flags).

Скачайте Ungoogled Chromium для Windows или GNU/Linux. Проект регулярно обновляется и старается не отставать от развития Chromium.