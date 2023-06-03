Ungoogled Chromium — это браузер Chromium, исключающий зависимости от сервисов компании Google. Это полезно для конфиденциальности и производительности.

Ungoogled Chromium сохраняет полный функционал обычного Chromium и не удаляет никаких базовых функций браузера. Этот проект не преследует цели создать свой браузер на основе Chromium, а всего лишь повысить конфиденциальность уже существующего. Главная цель — искоренить все фоновые обращения браузера к любым веб-службам.

Интерфейс Ungoogled Chromium Настройки

Основные отличия от Chromium

Удалены все фоновые запросы к веб-службам.

Удалено все, касающееся веб-служб Google — из кода удалены домены Gogle-сервисов (Google Host Detector, Google URL Tracker, Google Cloud Messaging, Google Hotwording и т. д.). Это касается и функции Безопасного просмотра, которая использует черные списки, получаемые от Google.

Удалены все двоичные файлы из исходного кода и заменены на альтернативы.

Также Ungoogled Chromium предлагает ряд настроек отличных от представленных в базовой версии, чтобы повысить конфиденциальность и общий контроль. Кроме своих наработок браузер выборочно использует наработки от Inox, Bromite, Debian, Iridium Browser. Большинство из них требуют ручного включения пользователем через chrome://flags.

Скачайте Ungoogled Chromium для Windows или GNU/Linux. Проект регулярно обновляется и старается не отставать от развития Chromium.