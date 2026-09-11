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Maxthon

7.5.3.2200

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Maxthon — браузер с богатой историей. Она началась ещё 20 лет назад с MyIE — мегапопулярной надстройки над браузером Internet Explorer. Следующие версии были самостоятельными браузерами с набором дополнительных функций, хотя и основывались на движках Trident (Internet Explorer) и Webkit. Из-за возросшей конкуренции их популярность в рунете была не очень высокой, однако на родине, в Китае, аудитория только возрастала. Сейчас разработчики заявляют, что число пользователей исчисляется в невероятные 600+ миллионов, что кажется сильно завышено, даже для Китая.

Шестая версия принесла множество изменений. Если раньше в браузере использовалось сразу два движка рендеринга страниц (Webkit и Trident от Internet Explorer), то теперь это Chromium-браузер. Это меняет многое — более высокая скорость работы, измененный интерфейс и, что особо важно, упразднение некоторых старых функций или их замена на аналоги из Chromium. Также у Maxthon 6 новый интерфейс и полная поддержка дополнений для Chrome.

Сами разработчики много внимания уделяют интеграции браузера с блокчейн-платформой Bitcoin SV и называют это нововведение чуть ли не ключевым. Пользователь получает новый способ идентификации на различных сервисах, возможность оплачивать услуги и принимать платежи в криптовалюте, хранить данные в блокчейне и многое другое. В общем, мета-интернет, блокчейн и прочие составляющие светлого интернета будущего, о котором часто говорят разработчики Maxthon в своих пресс-релизах текущего года. Пока Bitcoin SV и сопутствующие сервисы явно рассчитаны на пользователей из Китая. Хотя бы из-за названий большинства предлагаемых сервисов, которые написаны иероглифами и более высокого интереса к подобным вещам в Китае.

В общем, Maxthon 6 – это новый Chromium-браузер с симпатичным интерфейсом и ориентацией на блокчейн. Средний по функциональности, с дополнительным менеджером закладок/заметок, продвинутым менеджером паролей и рядом мелочей.

Среди прочих сопутствующих особенностей стоит отметить: синхронизация личных данных между разными компьютерами, снифер данных, менеджер закладок и заметок, онлайновое хранилище разнообразного контента, режим параллельного отображения двух страниц, удобное управление вкладками, управление браузером жестами мышью, мощный блокировщик рекламы, расширенная система управления паролями, мульти-поиск (выполняется сразу через несколько поисковиков).

Интерфейс Maxthon
Интерфейс Maxthon
Блокнот
Блокнот
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Maxthon:

Что нового в Maxthon 7.5.3.2200

  • Добавлена функциональность AI Gateway. Разработчики так описывают новинку: при старте браузера запускается фоновая служба, которая помогает ускорить запуск браузера, поддерживает улучшенный перевод и может использовать часть свободных сетевых ресурсов для совместного использования сети. Пользователь выделяет ресурсы своего компьютера для инфраструктуры Maxthon и получает вознаграждение (100 Maxthon Gold в день). Технический деталей не предоставляется, принцип работы сетевой части AI Gateway непрозрачен. В общем, мутная тема. Можно отключить.
  • Улучшена логика входа в аккаунт для повышения стабильности авторизации.
  • В менеджере заметок Maxnote улучшено взаимодействие с меню кнопки «Создать».
  • Добавлено уведомление об обновлении до Maxnote V2.
  • Улучшен режим чтения и исправлена проблема, из-за которой некоторые абзацы могли отсутствовать.
  • Предпринят ряд улучшений стабильности.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Maxthon 7.3.1.8000

  • Добавлена поддержка новых вкладок и страниц закладок для открытия URL-адресов в соответствии с настройками поведения Maxthon Labs (экспериментальные функции).
  • Исправлена ошибка, из-за которой при клике по папкам в заметках боковой панели они не сворачивались.
  • Исправлены ошибки выполнения JavaScript на некоторых сайтах.
  • Исправлены сбои.

Читайте новость: Maxthon 6 — крупное обновление известного браузера

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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