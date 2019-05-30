Maxthon — это современный браузер с богатой историей (предыдущие названия — MyIE и MyIE2). Во времена MyIE, программа представляла собой функциональную надстройку над браузером Internet Explorer, имела очень широкую популярность и была главным конкурентом Opera. Со временем, браузер развивался и вырос в довольно-таки масштабный проект, которым сейчас и является. Увы, в русском сегменте сети программу подзабыли — скачайте Maxthon — он может понравится.

У Maxthon есть два отличия от конкурентов — присутствие множества мелких дополнительных функций и наличие сразу двух движков рендеринга веб-страниц.

Для отображения сайтов может быть активен один из двух движков: Blink (Chromium) и Trident (Internet Explorer). Основным, разумеется, является современный, быстрый и качественный Blink, а Trident считается дополнительным и используется для особых случаев. Наличие движка от Internet Explorer обусловлено тем, что Maxthon разрабатывается, в первую очередь, для аудитории из Китая, а в тех краях Internet Explorer до сих пор остается популярным браузером и под него оптимизировано множество сайтов, которые могут неправильно отображаться в новых браузерах. Притом, что в русском (да и большинстве прочих) сегменте сети все популярные сайты прекрасно работают во всех браузерах, то про функцию переключения между движками можно просто-напросто забыть и считать Maxthon оригинальным браузером с массой мелких удобств.

Maxthon включает несколько любопытных функций, которые понравятся многим пользователям:

Инфобокс — менеджер закладок. Точнее сказать, это органайзер, в который можно сохранить не только закладки, но и различную сопутствующую им информацию. Кроме ссылки на страницу сайта, можно, дополнительно, сохранить текстовую заметку, скриншот или даже всю страницу. Это кажется довольно удобным способом для хранения информации;

Менеджер паролей — функциональный инструмент для управления всеми учетными записями и паролями пользователя. Функциональный и удобный;

UUMail — виртуальная почта. Позволяет создавать неограниченное количество виртуальных почтовых ящиков, с возможностью дальнейшей переадресации поступающей почты. Может оказаться полезно в случаях, когда где то необходимо указать почтовый адрес, но не хочется афишировать своей основной ящик.

Среди других особенных функций стоит отметить: синхронизация личных данных между разными компьютерами, онлайновое хранилище разнообразного контента, удобное управление вкладками, управление браузером жестами мышью, мощный блокировщик рекламы, расширенная система управления паролями, мульти-поиск (выполняется сразу через несколько поисковиков).

В общем, Maxthon — это весьма быстрый и удобный браузер. Многим пользователям понравится симпатичный и очень простой интерфейс программы и целый ряд полезных возможностей.