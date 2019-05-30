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Maxthon

5.2.7.3000

Скачать функциональный браузер с двумя движками и массой функций

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Maxthon — это современный браузер с богатой историей (предыдущие названия — MyIE и MyIE2). Во времена MyIE, программа представляла собой функциональную надстройку над браузером Internet Explorer, имела очень широкую популярность и была главным конкурентом Opera. Со временем, браузер развивался и вырос в довольно-таки масштабный проект, которым сейчас и является. Увы, в русском сегменте сети программу подзабыли — скачайте Maxthon — он может понравится.

У Maxthon есть два отличия от конкурентов — присутствие множества мелких дополнительных функций и наличие сразу двух движков рендеринга веб-страниц.

Для отображения сайтов может быть активен один из двух движков: Blink (Chromium) и Trident (Internet Explorer). Основным, разумеется, является современный, быстрый и качественный Blink, а Trident считается дополнительным и используется для особых случаев. Наличие движка от Internet Explorer обусловлено тем, что Maxthon разрабатывается, в первую очередь, для аудитории из Китая, а в тех краях Internet Explorer до сих пор остается популярным браузером и под него оптимизировано множество сайтов, которые могут неправильно отображаться в новых браузерах. Притом, что в русском (да и большинстве прочих) сегменте сети все популярные сайты прекрасно работают во всех браузерах, то про функцию переключения между движками можно просто-напросто забыть и считать Maxthon оригинальным браузером с массой мелких удобств.

Maxthon включает несколько любопытных функций, которые понравятся многим пользователям:

  • Инфобокс — менеджер закладок. Точнее сказать, это органайзер, в который можно сохранить не только закладки, но и различную сопутствующую им информацию. Кроме ссылки на страницу сайта, можно, дополнительно, сохранить текстовую заметку, скриншот или даже всю страницу. Это кажется довольно удобным способом для хранения информации;
  • Менеджер паролей — функциональный инструмент для управления всеми учетными записями и паролями пользователя. Функциональный и удобный;
  • UUMail — виртуальная почта. Позволяет создавать неограниченное количество виртуальных почтовых ящиков, с возможностью дальнейшей переадресации поступающей почты. Может оказаться полезно в случаях, когда где то необходимо указать почтовый адрес, но не хочется афишировать своей основной ящик.

Среди других особенных функций стоит отметить: синхронизация личных данных между разными компьютерами, онлайновое хранилище разнообразного контента, удобное управление вкладками, управление браузером жестами мышью, мощный блокировщик рекламы, расширенная система управления паролями, мульти-поиск (выполняется сразу через несколько поисковиков).

В общем, Maxthon — это весьма быстрый и удобный браузер. Многим пользователям понравится симпатичный и очень простой интерфейс программы и целый ряд полезных возможностей.

Что нового в Maxthon 5.2.7.3000:

  • Интерфейс функции перевода страницы изменен в китайской версии браузера.
  • Устранены некоторые сбои.
  • Исправлена проблема, при которой выбранные слова не переводились.
Скриншот Maxthon 1 Скриншот Maxthon 2 Скриншот Maxthon 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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