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Min

1.26.0

Скачать браузер с минималистичным интерфейсом

Open Source Windows Linux

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Min — очень простой браузер с минималистичным интерфейсом и набором необходимых функций. Построен на основе Electron.

Суперминималистичный интерфейс — особенность браузера Min. Тонкая полоска главной панели браузера занимает самый минимум места на экране. На ней распологаются вкладки и кнопка классического главного меню браузера. При нажатии на вкладку или кнопку создания новой вкладки панель расширяется, предлагая адресную строку, которая все остальное время остается скрыта и не занимает места.

Min построен на основе платформы Electron (Chromium); интерфейс — на основе HTML, CSS и JavaScript. Получается этакий браузер в браузере, который, из-за довольно скромного функционала, должен работать быстрее многих Chromium-браузеров.

Интерфейс Min
Интерфейс Min
Адресная строка
Адресная строка
Настройки
Настройки

Простота и минимализм Min проявляется не только в простом интерфейсе, но и в умеренном функционале, хотя все необходимое там есть: закладки, встроенный блокировщик рекламы, менеджер паролей, группировка вкладок, переводчик страниц, поиск, режим чтения, пользовательские горячие клавиши, информационные сноски в адресной строке и несколько дополнительных мелочей. Следует отдельно уточнить, что браузер Min не поддерживает расширение функциональности с помощью дополнений.

В общем и целом, Min производит приятное впечатление, хотя и вряд-ли завоюет огромную аудиторию, предпочитающую функциональные браузеры. Тем не менее, программа обязательно найдет своего пользователя — 5200 звездочек на GitHub тому явное свидетельствование.

Можно скачать Min для Windows и GNU/Linux. Есть Portable-версия.

Что нового в последней версии Min (1.26.0):

  • Новое контекстное меню для редактирования закладок.
  • Поддержка масштабирования жестом пинч на трекпадах.
  • Обновлены локализации.
  • Обновление до Chromium 104 / Electron 20.
  • Исправлены проблемы в безопасности.
ОБНОВЛЕНО: 27.09.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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