Min — очень простой браузер с минималистичным интерфейсом и набором необходимых функций. Построен на основе Electron.

Суперминималистичный интерфейс — особенность браузера Min. Тонкая полоска главной панели браузера занимает самый минимум места на экране. На ней распологаются вкладки и кнопка классического главного меню браузера. При нажатии на вкладку или кнопку создания новой вкладки панель расширяется, предлагая адресную строку, которая все остальное время остается скрыта и не занимает места.

Min построен на основе платформы Electron (Chromium); интерфейс — на основе HTML, CSS и JavaScript. Получается этакий браузер в браузере, который, из-за довольно скромного функционала, должен работать быстрее многих Chromium-браузеров.

Интерфейс Min Адресная строка Настройки

Простота и минимализм Min проявляется не только в простом интерфейсе, но и в умеренном функционале, хотя все необходимое там есть: закладки, встроенный блокировщик рекламы, менеджер паролей, группировка вкладок, переводчик страниц, поиск, режим чтения, пользовательские горячие клавиши, информационные сноски в адресной строке и несколько дополнительных мелочей. Следует отдельно уточнить, что браузер Min не поддерживает расширение функциональности с помощью дополнений.

В общем и целом, Min производит приятное впечатление, хотя и вряд-ли завоюет огромную аудиторию, предпочитающую функциональные браузеры. Тем не менее, программа обязательно найдет своего пользователя — 5200 звездочек на GitHub тому явное свидетельствование.

Можно скачать Min для Windows и GNU/Linux. Есть Portable-версия.