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SRWare Iron

73.0.3800.1

Скачать браузер с упором на конфиденциальность

Скачать SRWare Iron

SRWare Iron — это веб-браузер построенный на основе проекта Chromium компании Google (на той же основе делается популярный Google Chrome).

Особенностью браузера SRWare Iron является упор на конфиденциальность пользователя. Не секрет, что Google Chrome отсылает некоторые данные об активности пользователя разработчикам, за что нередко подвергается критике. И хотя данные, получаемые от пользователей, используются, главным образом, для статистических исследований, некоторым это не нравится. Вот специально для них и создан SRWare Iron, который никуда, никогда и ничего не отправляет.

Помимо вышеописанных отличий, SRWare Iron включает более новые версии движков для обработки страниц и JavaScript (чаще всего тестовые), включает встроенный блокировщик рекламы, а также имеет возможность быстрой настройки User-Agent (через файл UA.ini).

В остальном же этот браузер не отличается от Google Chrome: интерфейс и набор основных функций полностью идентичны.

Что нового в SRWare Iron 73.0.3800.1:

Устранена проблема связанная с синхронизацией.

SRWare Iron SRWare Iron SRWare Iron
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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