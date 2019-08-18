SlimBrowser — это браузер на основе Firefox с рядом дополнительных функций и расширенными настройками поведения вкладок. Создателем SlimBrowser является разработчик FlashPeak, известный широкой аудитории своим Chromium-браузером Slimjet. И хотя это разные проекты, базовый функционал которых определен их основой (Chromium и Firefox), но дополнительный функционал от разработчика примерно схож.

Актуальная версия SlimBrowser построена на основе Firefox и движка Gecko. Старожилы интернета помнят SlimBrowser как довольно известную надстройку над старым Internet Explorer, включавшую в последний целый ряд дополнительных функций. Из-за снижения актуальности Internet Explorer, разработка браузера приостановилась и в течение нескольких лет баловала пользователей лишь редкими сервисными обновлениями, не предоставляя ничего нового. Совсем недавно выпущен SlinBrowser 10, который можно считать перезагрузкой проекта, ведь теперь браузер построен на основе Firefox.

SlimBrowser 10 построен на основе одной из последних версий Firefox и содержит все главные особенности своей основы (в том числе и полностью идентичный интерфейс), а также включает целый ряд небольших функциональных улучшений, за которые пользователи и любят подобные проекты. Встроенный блокировщик рекламы, загрузка видео с видеосервисов, многопоточный и более быстрый менеджер загрузки файлов, переводчик страниц и отдельных фраз, погода, жесты мышью и прочее. Также в браузер включен ряд опций для более гибкой настройки поведения вкладок. К примеру, реализован переход по вкладкам колесиком мыши и закрытие окна двойным кликом.

В общем, порекомендовать скачать новый SlimBrowser пользователям Slimjet и прочих схожих проектов, которым может понравится базовая функциональность Firefox с дополнительными улучшениям.