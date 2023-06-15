Состоялось крупное обновление десктопного клиента Steam

Выпущено крупное обновление клиента сервиса Steam для операционных систем Windows и GNU/Linux.

Это обновление включает массу нововведений и улучшений. В этом выпуске предпринято множество внутренних оптимизаций, переработан интерфейс, улучшена система уведомлений, переработан внутреигровой оверлей, добавлена возможность закреплять окна поверх игры, добавлена функция текстовых заметок и предпринята масса прочих улучшений и исправлений.

Интерфейс Steam

Ключевые нововведения этого обновления Steam

Предпринята масса внутренних улучшений и оптимизаций. Множество переработок кода , режима Big Picture и программного обеспечения Steam Deck. Часть изменений являются заделом на будущее и обеспечат более простое внедрение новых компонентов. Также, благодаря этим оптимизациям, некоторые новые функции, типа заметок в оверлее, реализованы и в клиенте Steam Deck.

, режима Big Picture и программного обеспечения Steam Deck. Часть изменений являются заделом на будущее и обеспечат более простое внедрение новых компонентов. Также, благодаря этим оптимизациям, некоторые новые функции, типа заметок в оверлее, реализованы и в клиенте Steam Deck. Обновленный интерфейс . Частично изменено оформление некоторых элементов: обновлены меню, диалоговые окна, шрифты и цветовая гамма, обновлены верхняя и нижняя области главного окна, раздел настроек и менеджер скриншотов.

. Частично изменено оформление некоторых элементов: обновлены меню, диалоговые окна, шрифты и цветовая гамма, обновлены верхняя и нижняя области главного окна, раздел настроек и менеджер скриншотов. Улучшена система уведомлений . Теперь зелёный колокольчик сигнализирует только в случаях поступления обновлений, а панель задач включает только новые уведомления. Также имеется отдельная страница с историей уведомлений. Кроме того, появились новые настройки уведомлений.

. Теперь зелёный колокольчик сигнализирует только в случаях поступления обновлений, а панель задач включает только новые уведомления. Также имеется отдельная страница с историей уведомлений. Кроме того, появились новые настройки уведомлений. Полностью переработан игровой оверлей . У функции обновленный интерфейс, новые возможности и ряд нововведений для кастомищзации. Новая панель инструментов предлагает часто используемые функции. Также обновленная функция оверлея поддается значительной перенастройке под предпочтения пользователя, а конфигурация может быть разной для каждой отдельной игры.

. У функции обновленный интерфейс, новые возможности и ряд нововведений для кастомищзации. Новая панель инструментов предлагает часто используемые функции. Также обновленная функция оверлея поддается значительной перенастройке под предпочтения пользователя, а конфигурация может быть разной для каждой отдельной игры. Поддержка закрепления различных окон поверх игры с регулируемой прозрачностью. Это работает с окнами заметок, руководств, обсуждений, достижений и браузера.

поверх игры с регулируемой прозрачностью. Это работает с окнами заметок, руководств, обсуждений, достижений и браузера. Заметки — новая функция. Позволяет писать текстовые заметки об играх и поддерживает форматирование и вставку скриншотов. Конечно же поддерживается синхронизация между устройствами и работа с заметками в оффлайн-режиме.

— новая функция. Позволяет писать текстовые заметки об играх и поддерживает форматирование и вставку скриншотов. Конечно же поддерживается синхронизация между устройствами и работа с заметками в оффлайн-режиме. Добавлена поддержка аппаратного ускорения в Steam для GNU/Linux. Интерфейс Steam должен работать быстрее и более отзывчиво.

Окно с информацией об игре содержит данные о прогрессе, достижениях, новости, скриншоты и прочее.

Множество прочих небольших улучшений, внутренних оптимизаций и исправлений.

Как обычно, Steam обновится самостоятельно. Также для загрузки предлагаются веб-установщики, которые поставят актуальную версию программы.