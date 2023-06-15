НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Состоялось крупное обновление десктопного клиента Steam15.06.2023

Состоялось крупное обновление десктопного клиента Steam

Выпущено крупное обновление клиента сервиса Steam для операционных систем Windows и GNU/Linux.

Это обновление включает массу нововведений и улучшений. В этом выпуске предпринято множество внутренних оптимизаций, переработан интерфейс, улучшена система уведомлений, переработан внутреигровой оверлей, добавлена возможность закреплять окна поверх игры, добавлена функция текстовых заметок и предпринята масса прочих улучшений и исправлений.

Интерфейс Steam
Интерфейс Steam

Ключевые нововведения этого обновления Steam

  • Предпринята масса внутренних улучшений и оптимизаций. Множество переработок кода, режима Big Picture и программного обеспечения Steam Deck. Часть изменений являются заделом на будущее и обеспечат более простое внедрение новых компонентов. Также, благодаря этим оптимизациям, некоторые новые функции, типа заметок в оверлее, реализованы и в клиенте Steam Deck.
  • Обновленный интерфейс. Частично изменено оформление некоторых элементов: обновлены меню, диалоговые окна, шрифты и цветовая гамма, обновлены верхняя и нижняя области главного окна, раздел настроек и менеджер скриншотов.
  • Улучшена система уведомлений. Теперь зелёный колокольчик сигнализирует только в случаях поступления обновлений, а панель задач включает только новые уведомления. Также имеется отдельная страница с историей уведомлений. Кроме того, появились новые настройки уведомлений.
  • Полностью переработан игровой оверлей. У функции обновленный интерфейс, новые возможности и ряд нововведений для кастомищзации. Новая панель инструментов предлагает часто используемые функции. Также обновленная функция оверлея поддается значительной перенастройке под предпочтения пользователя, а конфигурация может быть разной для каждой отдельной игры.
  • Поддержка закрепления различных окон поверх игры с регулируемой прозрачностью. Это работает с окнами заметок, руководств, обсуждений, достижений и браузера.
  • Заметки — новая функция. Позволяет писать текстовые заметки об играх и поддерживает форматирование и вставку скриншотов. Конечно же поддерживается синхронизация между устройствами и работа с заметками в оффлайн-режиме.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения в Steam для GNU/Linux. Интерфейс Steam должен работать быстрее и более отзывчиво.
  • Окно с информацией об игре содержит данные о прогрессе, достижениях, новости, скриншоты и прочее.
  • Множество прочих небольших улучшений, внутренних оптимизаций и исправлений.

Как обычно, Steam обновится самостоятельно. Также для загрузки предлагаются веб-установщики, которые поставят актуальную версию программы.

Скачать Steam для Windows

БесплатноРазмер: 3.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Steam для GNU/Linux

Бесплатно/AGPLРазмер: 3.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Youtube требует закрытия проекта Invidious (альтернативный интерфейс Youtube)

Youtube требует закрытия проекта Invidious (альтернативный интерфейс Youtube)

В мессенджере Whatsapp появятся каналы

В мессенджере Whatsapp появятся каналы

Google Диск упраздняет совместимость с Windows 8.1 и всеми 32-битными ОС

Google Диск упраздняет совместимость с Windows 8.1 и всеми 32-битными ОС

FreeTube — альтернативный клиент видеосервиса YouTube, конфиденциальный и без рекламы

FreeTube — альтернативный клиент видеосервиса YouTube, конфиденциальный и без рекламы

foobar2000 2.0 — новая версия аудиоплеера с 64-битной сборкой и массой улучшений

foobar2000 2.0 — новая версия аудиоплеера с 64-битной сборкой и массой улучшений

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Youtube требует закрытия проекта Invidious (альтернативный интерфейс Youtube)

В мессенджере Whatsapp появятся каналы

Google Диск упраздняет совместимость с Windows 8.1 и всеми 32-битными ОС

FreeTube — альтернативный клиент видеосервиса YouTube, конфиденциальный и без рекламы

foobar2000 2.0 — новая версия аудиоплеера с 64-битной сборкой и массой улучшений

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++