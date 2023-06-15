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Google Диск упраздняет совместимость с Windows 8.1 и всеми 32-битными ОС15.06.2023

Google Диск упраздняет совместимость с Windows 8.1 и всеми 32-битными ОС

Программа Google Drive, используемая для работы с популярным сервисом хранения файлов Google Диск, перестанет работать в Windows 8.1 и некоторых других устаревших операционных системах. Это произойдет в августе 2023 года. Соответствующее появилось на официальном ресурсе поддержки сервиса.

Прекращается поддержка Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 и всех 32-битных версий Windows. Это значит, что пользователи этих операционных систем не смогут синхронизировать локальное файловое хозяйство с облаком через официальный клиент сервиса. Возможность взаимодействия с сервисом через браузер конечно же никуда не денется. Во избежание проблем Google рекомендует перейти на Windows 10 или более новую операционную систему.

Microsoft завершила поддержку Windows 8.1 в январе 2023. Стоит отметить, что многие крупные разработчики программного обеспечения, тоже упраздняют совместимость своих программ и приложений с устаревшими операционными системами.

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