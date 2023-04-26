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Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera26.04.2023

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

Компания Opera Software представляет Opera One — прототип новой, переработанной версии браузера.

Opera One — это кодовое имя очередного крупного обновления браузера. Новая версия доступна в качестве рядовой версии на Dev-канале и в будущем станет релизом обычной Opera.

Любое заметное обновление браузера Opera позиционируется разработчиком как революционное, небывалое и с характеристикой «полностью переработанный браузер». Opera One не стала исключением и также громко анонсируется разработчиком. Если кратко, то новинка предлагает следующие изменения: новый скин интерфейса, функция объединения вкладок в группы (как в Vivaldi), а также отдельный поток формирования элементов интерфейса.

Интерфейс Opera One
Интерфейс Opera One

Что нового в Opera One

  • Обновленное оформление интерфейса. Закругленные углы элементов, вкладки в виде кнопок и новые индикаторы раскрывающихся элементов. Это тестовая версия и многое явно недоработано: визуальные ошибки, проблемы отображения большого числа вкладок, невозможность открепить вкладку для создания нового окна и многое другое. Предположительно поправят к релизу.
  • Модульная структура интерфейса. Главная панель, боковая панель, панель расширений и прочие элементы интерфейса теперь являются отдельными модулями. Связанная с этим функциональность будет реализована в будущих версиях браузера.
  • Многопоточная отрисовка всего интерфейса браузера. Если раньше все элементы интерфейса (видимые и скрытые) отрисовывались в одном ресурсоемком потоке, то теперь это происходит в несколько потоков, что является оптимизацией потребления ресурсов.
  • Островки вкладок — новая функция группировки вкладок. Opera One автоматически собирает в группы вкладки с одного хоста или вручную по теме (или как угодно), что должно обеспечить удобство взаимодействия пользователя с большим количеством открытых вкладок. Ручное формирование островков вкладок (зажать CTRL, выбрать вкладки левым кликом мыши и выбрать соответствующий пункт в контекстном меню правого клика мыши).

Также в Opera One по умолчанию включена интеграция с ChatGPT, которая уже доступна в Opera начиная с версии 97.x (но по умолчанию отключены) и предлагает чат с популярными ботами через закрепленную вкладку на боковой панели, а также подсказки к выделенному тексту.

Внимание! Это тестовая версия. Она находится в разработке и содержит ошибки. Знайте это.

Скачать Opera One для Windows

БесплатноРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera One для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 108 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera One для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 96 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera One для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 96 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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