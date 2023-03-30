Maxthon 7.0.0.2000 — заметное обновление альтернативного браузера

Выпущено заметное обновление альтернативного браузера Maxthon 7.
Maxthon 7.0.0.2000 является вторым релизом седьмой линейки и включает ряд полезных улучшений. Основные нововведения касаются возможности двухфакторной аутентификации пользователя, целого набора усовершенствований менеджера заметок Maxnote, а также новой функции закрепления окон браузера на рабочем столе для быстрого доступа.
Кроме прочего, разработчики особо отмечают совместимость Maxthon с операционной системой Windows 7, которая никуда не денется. В последнее время большинство Chromium-браузеров анонсируют прекращение поддержки Windows 7, как собственно и сам проект Chromium. Maxthon планирует поддержку устаревшей операционной системы и дальше.
Что нового в Maxthon 7.0.0.2000
- Добавлен новый модуль двухфакторной аутентификации пользователя.
- Добавлена поддержка 2FA Authenticator.
- Аутентификация в менеджере паролей с помощью двухфакторной аутентификации вместо SMS.
- Добавлена функция закрепления окон браузера в любом месте экрана. Такие окна всегда будут располагаться поверх всех остальных окон, на выбранном пользователем месте и будут удобны для быстрого доступа. Поддерживается ряд настроек, среди которых размер и прозрачность.
- Переработан интерфейс менеджера заметок Maxnote.
- Добавлена поддержка темного режима интерфейса менеджером заметок Maxnote.
- В менеджер заметок Maxnote добавлена страница со списком всех заметок и ссылок, расшаренных пользователем.
- В менеджере заметок Maxnote реализована возможность редактирования адресов ссылок, подобно обычным заметкам.
- Форма поиска на главной панели браузера может быть добавлена/убрана через меню кнопки настройки интерфейса.
- Добавлена поддержка установки пользовательского заголовка вкладки через пункт контекстного меню.
- Добавлена поддержка присвоения горячих клавиш функциям сохранения и автозаполнения веб-форм, а также новой функции закрепления окон.
- Предприняты оптимизации страницы новой вкладки.
- Обновлены локализации.
- Исправлены ошибки.