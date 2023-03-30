Maxthon 7.0.0.2000 — заметное обновление альтернативного браузера

Выпущено заметное обновление альтернативного браузера Maxthon 7.

Maxthon 7.0.0.2000 является вторым релизом седьмой линейки и включает ряд полезных улучшений. Основные нововведения касаются возможности двухфакторной аутентификации пользователя, целого набора усовершенствований менеджера заметок Maxnote, а также новой функции закрепления окон браузера на рабочем столе для быстрого доступа.

Кроме прочего, разработчики особо отмечают совместимость Maxthon с операционной системой Windows 7, которая никуда не денется. В последнее время большинство Chromium-браузеров анонсируют прекращение поддержки Windows 7, как собственно и сам проект Chromium. Maxthon планирует поддержку устаревшей операционной системы и дальше.

Интерфейс Maxthon 7

Что нового в Maxthon 7.0.0.2000