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Maxthon 7.0.0.2000 — заметное обновление альтернативного браузера30.03.2023

Maxthon 7.0.0.2000 — заметное обновление альтернативного браузера

Выпущено заметное обновление альтернативного браузера Maxthon 7.

Maxthon 7.0.0.2000 является вторым релизом седьмой линейки и включает ряд полезных улучшений. Основные нововведения касаются возможности двухфакторной аутентификации пользователя, целого набора усовершенствований менеджера заметок Maxnote, а также новой функции закрепления окон браузера на рабочем столе для быстрого доступа.

Кроме прочего, разработчики особо отмечают совместимость Maxthon с операционной системой Windows 7, которая никуда не денется. В последнее время большинство Chromium-браузеров анонсируют прекращение поддержки Windows 7, как собственно и сам проект Chromium. Maxthon планирует поддержку устаревшей операционной системы и дальше.

Интерфейс Maxthon 7
Интерфейс Maxthon 7

Что нового в Maxthon 7.0.0.2000

  • Добавлен новый модуль двухфакторной аутентификации пользователя.
  • Добавлена поддержка 2FA Authenticator.
  • Аутентификация в менеджере паролей с помощью двухфакторной аутентификации вместо SMS.
  • Добавлена функция закрепления окон браузера в любом месте экрана. Такие окна всегда будут располагаться поверх всех остальных окон, на выбранном пользователем месте и будут удобны для быстрого доступа. Поддерживается ряд настроек, среди которых размер и прозрачность.
  • Переработан интерфейс менеджера заметок Maxnote.
  • Добавлена поддержка темного режима интерфейса менеджером заметок Maxnote.
  • В менеджер заметок Maxnote добавлена страница со списком всех заметок и ссылок, расшаренных пользователем.
  • В менеджере заметок Maxnote реализована возможность редактирования адресов ссылок, подобно обычным заметкам.
  • Форма поиска на главной панели браузера может быть добавлена/убрана через меню кнопки настройки интерфейса.
  • Добавлена поддержка установки пользовательского заголовка вкладки через пункт контекстного меню.
  • Добавлена поддержка присвоения горячих клавиш функциям сохранения и автозаполнения веб-форм, а также новой функции закрепления окон.
  • Предприняты оптимизации страницы новой вкладки.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Maxthon 7.0.0.2000 (64-бит)

БесплатноРазмер: 80.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Maxthon 7.0.0.2000 (32-бит)

БесплатноРазмер: 77.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Maxthon 7.0.0.2000 (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 80.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Maxthon 7.0.0.2000 (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 77.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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