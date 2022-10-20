Firefox 106 — функция Firefox View, пометки в PDF и сезонные цветовые схемы

Вышла новая версия браузера Firefox.

В отличии от нескольких предыдущих версий, которые включали преимущественно внутренние изменения, Firefox 106 включает целый набор заметных функциональных нововведений. Новая функция Firefox View, инструменты мелкого редактирования PDF, улучшения режима приватного просмотра, новые сезонные цветовые схемы интерфейса и прочее.

Функция Firefox View

Firefox View — новый способ доступа к недавно закрытым вкладкам и синхронизации вкладок между устройствами. На панель инструментов добавлена мини-вкладка, которая вызывает служебную страницу с двумя разделами: «Выбор вкладки» и «Недавно закрытое». Первый позволяет просматривать веб-страницы, открытые на других устройствах (к примеру, на смартфоне), а второй является списком закрытых вкладок, которые были открыты в текущем окне. Одним словом, еще одна реализация функций работы с вкладками и историей, которая может оказаться более удобной. А еще на странице Firefox View висит информация о текущей сезонной коллекции цветовых схем.

Firefox View

Если пользователю не понравится Firefox View, он может удалить мини-вкладку с панели и забыть про эту функцию.

Добавление текста и рисование в PDF

Добавлены функции внесения пометок в PDF-документы. Доступны инструменты добавления текста и рисования (карандаш). Новые инструменты очень просты, а их настройка минимальна — размер текста или толщина линии, цвет и уровень прозрачности. Кроме того добавлена возможность снабжать PDF-документ подписью.

Пометки в PDF

Важно, что если Firefox устанавливается в Windows как браузер по умолчанию, то и встроенный PDF-ридер также становится программой по умолчанию для просмотра PDF.

Новые сезонные цвета

Вместе с Firefox 106 стала доступна новая сезонная коллекция цветовых схем. Это те самые варианты расцветки браузера, наборы которых время от времени предлагаются разработчиками и которые доступны лишь ограниченное время. Новая коллекция называется Независимые голоса, включает 6 цветовых схем и доступна до 17 января 2023 года. Доступ к коллекции расцветок можно традиционно получить через раздел настроек «Темы» или через новую страницу Firefox View.

Сезонные цветовые схемы интерфейса

Улучшения для приватного режима

Добавлена возможность закрепить на панели задач Windows не только обычный ярлык браузера, но и ярлык, вызывающий окно режима приватного просмотра. Также отмечаются небольшие переработки в интерфейсе окна приватного просмотра, призванные более явно сообщить пользователю, что он находится именно в приватном режиме (например, включена явная надпись «Приватный просмотр»).

Улучшения для WebRTC

Предприняты важные улучшения для WebRTC. Библиотека libwebrtc обновлена до версии 103 (в предыдущей версии использовалась версия 86). Улучшено совместное использование экрана при работе в Windows и Linux Wayland, повышена производительность и надежность RTP, расширена статистика, улучшена совместимость и кроссбраузерность.

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С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web, а с исправлением проблем безопасности на специальной странице официального сайта.