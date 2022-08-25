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FastStone Image Viewer 7.7 — поддержка RAW OM-1 ORF и повышение скорости загрузки HEIC25.08.2022

FastStone Image Viewer 7.7 — поддержка RAW OM-1 ORF и повышение скорости загрузки HEIC

Выпущена новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viwer.

FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

FastStone Image Viewer 7.7 включает несколько полезных нововведений и массу мелких улучшений. Среди прочих изменений стоит отметить поддержку RAW-формата OM-1 ORF и значительно повышенную скорость загрузки HEIC.

Интерфейс FastStone Image Viewer
Интерфейс FastStone Image Viewer

Что нового в FastStone Image Viewer 7.7

  • Повышена скорость загрузки HEIC/HEIF. Отмечается прирост скорости от 40% до 100%.
  • В настройки отображения миниатюр добавлена опция «Показывать размеры» («Настройки» > «Миниатюры»).
  • В меню быстрого изменения размера добавлены новые предустановки — 25% и 75%.
  • В настройки внешних программ («Настройки» > «Программы») добавлена опция «Используйте ALT вместо CTRL в сочетании клавиш» (горячая клавиша вызова внешней программы).
  • Теперь в функции «Рисование» можно рисовать объекты без прерывания на выбор инструмента.
  • Пара улучшений в функции пакетного преобразования и переименования: добавлена возможность настройки списка шаблонов имени файла и добавлена опция «Оставить экран включенным».
  • Добавлен новый GPS-формат DDD° MM.MMMM.
  • В GPS-информацию добавлена функция для быстрого открытия точки на карте.
  • Добавлена поддержка RAW-формата OM-1 ORF.
  • Кнопка скрытия всех RAW-файлов в один клик на панели инструментов. В настройки добавлен чек-бокс «Фильтр по RAW» («Настройки»> «RAW»).
  • Расширена настройка «Просмотр RAW-файлов» («Настройки» > «RAW»). Теперь если отображение RAW-файлов отключено через отключение этой опции, то будет доступно две новые настройки: «Управляйте (...) файлами RAW+JPEG вместе» и «Открытие файлов RAW во внешних программах».
  • Улучшено качество отрисовки текста в режиме слайдшоу.
  • Добавлена возможность поворачивать все страницы многостраничного TIFF.
  • Предприняты прочие мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Скачать FastStone Image Viewer 7.7

БесплатноРазмер: 6.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FastStone Image Viewer 7.7 (Portable)

БесплатноРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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