FastStone Image Viewer 7.7 — поддержка RAW OM-1 ORF и повышение скорости загрузки HEIC

Выпущена новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viwer.
FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).
FastStone Image Viewer 7.7 включает несколько полезных нововведений и массу мелких улучшений. Среди прочих изменений стоит отметить поддержку RAW-формата OM-1 ORF и значительно повышенную скорость загрузки HEIC.
Что нового в FastStone Image Viewer 7.7
- Повышена скорость загрузки HEIC/HEIF. Отмечается прирост скорости от 40% до 100%.
- В настройки отображения миниатюр добавлена опция «Показывать размеры» («Настройки» > «Миниатюры»).
- В меню быстрого изменения размера добавлены новые предустановки — 25% и 75%.
- В настройки внешних программ («Настройки» > «Программы») добавлена опция «Используйте ALT вместо CTRL в сочетании клавиш» (горячая клавиша вызова внешней программы).
- Теперь в функции «Рисование» можно рисовать объекты без прерывания на выбор инструмента.
- Пара улучшений в функции пакетного преобразования и переименования: добавлена возможность настройки списка шаблонов имени файла и добавлена опция «Оставить экран включенным».
- Добавлен новый GPS-формат DDD° MM.MMMM.
- В GPS-информацию добавлена функция для быстрого открытия точки на карте.
- Добавлена поддержка RAW-формата OM-1 ORF.
- Кнопка скрытия всех RAW-файлов в один клик на панели инструментов. В настройки добавлен чек-бокс «Фильтр по RAW» («Настройки»> «RAW»).
- Расширена настройка «Просмотр RAW-файлов» («Настройки» > «RAW»). Теперь если отображение RAW-файлов отключено через отключение этой опции, то будет доступно две новые настройки: «Управляйте (...) файлами RAW+JPEG вместе» и «Открытие файлов RAW во внешних программах».
- Улучшено качество отрисовки текста в режиме слайдшоу.
- Добавлена возможность поворачивать все страницы многостраничного TIFF.
- Предприняты прочие мелкие улучшения и исправлены ошибки.