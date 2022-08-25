FastStone Image Viewer 7.7 — поддержка RAW OM-1 ORF и повышение скорости загрузки HEIC

Выпущена новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viwer.

FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

FastStone Image Viewer 7.7 включает несколько полезных нововведений и массу мелких улучшений. Среди прочих изменений стоит отметить поддержку RAW-формата OM-1 ORF и значительно повышенную скорость загрузки HEIC.

Интерфейс FastStone Image Viewer

Что нового в FastStone Image Viewer 7.7