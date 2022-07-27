Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Выпущена очередная новая стабильная версия браузера Firefox.
Новая версия браузера включает целый набор заметных улучшений:
- Теперь изоляция в отдельном хранилище всех сторонних cookie-файлов применяется во всех режимах функции защиты от отслеживания. Это позволит лучше обеспечить защиту от отслеживания через cookie-файлы.
- Добавлена поддержка подсветки обязательных для заполнения полей в формах PDF-документов.
- Улучшена производительность при работе на экранах с высокой частотой обновления (120Гц и выше).
- В функцию выноса видео «Картинка-в-картинке» добавлена возможность менять размера шрифта субтитров.
- Для отображения субтитров в функции выноса видео «Картинка-в-картинке» добавлена очередная порция поддерживаемых сайтов: Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar и SonyLIV.
- Теперь переход по кнопкам панели вкладок можно осуществлять с помощью горячих клавиш «Tab», «Shift+Tab» и стрелок.
- Теперь настройка операционной системы «Увеличить размер текста» влияет на все элементы интерфейса и страницы Firefox.
- Теперь после установки Firefox автоматически закрепляется на панели задач Windows.
- Упразднен параметр конфигурации, который позволяет использовать в сертификатах подписи SHA-1. Такие подписи признаны небезопасными и больше не поддерживаются.
- Исправлены ошибки.
С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.