Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Выпущена очередная новая стабильная версия браузера Firefox.

Новая версия браузера включает целый набор заметных улучшений:

Теперь изоляция в отдельном хранилище всех сторонних cookie-файлов применяется во всех режимах функции защиты от отслеживания. Это позволит лучше обеспечить защиту от отслеживания через cookie-файлы.

Добавлена поддержка подсветки обязательных для заполнения полей в формах PDF-документов.

Улучшена производительность при работе на экранах с высокой частотой обновления (120Гц и выше).

В функцию выноса видео «Картинка-в-картинке» добавлена возможность менять размера шрифта субтитров.

Для отображения субтитров в функции выноса видео «Картинка-в-картинке» добавлена очередная порция поддерживаемых сайтов: Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar и SonyLIV.

Теперь переход по кнопкам панели вкладок можно осуществлять с помощью горячих клавиш «Tab», «Shift+Tab» и стрелок.

Теперь настройка операционной системы «Увеличить размер текста» влияет на все элементы интерфейса и страницы Firefox.

Теперь после установки Firefox автоматически закрепляется на панели задач Windows.

Упразднен параметр конфигурации, который позволяет использовать в сертификатах подписи SHA-1. Такие подписи признаны небезопасными и больше не поддерживаются.

Исправлены ошибки.

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.