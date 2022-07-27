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Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений27.07.2022

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Выпущена очередная новая стабильная версия браузера Firefox.

Новая версия браузера включает целый набор заметных улучшений:

  • Теперь изоляция в отдельном хранилище всех сторонних cookie-файлов применяется во всех режимах функции защиты от отслеживания. Это позволит лучше обеспечить защиту от отслеживания через cookie-файлы.
  • Добавлена поддержка подсветки обязательных для заполнения полей в формах PDF-документов.
  • Улучшена производительность при работе на экранах с высокой частотой обновления (120Гц и выше).
  • В функцию выноса видео «Картинка-в-картинке» добавлена возможность менять размера шрифта субтитров.
  • Для отображения субтитров в функции выноса видео «Картинка-в-картинке» добавлена очередная порция поддерживаемых сайтов: Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar и SonyLIV.
  • Теперь переход по кнопкам панели вкладок можно осуществлять с помощью горячих клавиш «Tab», «Shift+Tab» и стрелок.
  • Теперь настройка операционной системы «Увеличить размер текста» влияет на все элементы интерфейса и страницы Firefox.
  • Теперь после установки Firefox автоматически закрепляется на панели задач Windows.
  • Упразднен параметр конфигурации, который позволяет использовать в сертификатах подписи SHA-1. Такие подписи признаны небезопасными и больше не поддерживаются.
  • Исправлены ошибки.

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.

Скачать Firefox 103 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 103 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 103 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 103 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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