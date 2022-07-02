Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Выпущена очередная версия Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочной флешки с образом операционной системы. В Rufus 3.19 предлагает очередные улучшения для создания установочного носителя с Windows 11, а также прочие улучшения.

Добавлен новый диалог создания установочного носителя Windows 11, который включает несколько специфичных настроек.

Настройки обхода требований Secure Boot, TPM перемещены в этот диалог.

Настройки обхода минимальных требований перемещены в этот диалог.

Обход обязательного требования наличия учетной записи Microsoft. В этом случае требуется временное отключение сети для возможности создания локальной учетной записи.

Возможность пропуска всех запросов о разрешении сбора информации (программа автоматически проставит "Не разрешать").

Новый диалог создания установочного носителя Windows 11

Другие изменения Rufus 3.19