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Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 1102.07.2022

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Выпущена очередная версия Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочной флешки с образом операционной системы. В Rufus 3.19 предлагает очередные улучшения для создания установочного носителя с Windows 11, а также прочие улучшения.

Добавлен новый диалог создания установочного носителя Windows 11, который включает несколько специфичных настроек.

  • Настройки обхода требований Secure Boot, TPM перемещены в этот диалог.
  • Настройки обхода минимальных требований перемещены в этот диалог.
  • Обход обязательного требования наличия учетной записи Microsoft. В этом случае требуется временное отключение сети для возможности создания локальной учетной записи.
  • Возможность пропуска всех запросов о разрешении сбора информации (программа автоматически проставит "Не разрешать").
Новый диалог создания установочного носителя Windows 11
Новый диалог создания установочного носителя Windows 11

Другие изменения Rufus 3.19

  • Добавлена поддержка дистрибутивов, использующих нестандартный GRUB 2.0 префикс директории (openSUSE Live, GeckoLinux).
  • Добавлена возможность игнорировать USB.
  • Сортировка списка носителей по возрастанию размера.
  • Обновлены исключения для GNU/Linux Red Hat и ее производных.
  • Обновлен загрузчик UEFI:NTFS.
  • Переназначение буквы диска для носителей, записанных в DD-режиме и не включающие ESP (например, CoreELEC).
  • Исправлены ошибки.

Скачать Rufus 3.19

Бесплатно/GPLРазмер: 1.13 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.19 (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.19 для ARM64

Бесплатно/GPLРазмер: 3.18 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.19 для ARM

Бесплатно/GPLРазмер: 2.97 МбОС: WindowsСтабильная версия

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