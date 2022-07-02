Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Выпущена очередная версия Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочной флешки с образом операционной системы. В Rufus 3.19 предлагает очередные улучшения для создания установочного носителя с Windows 11, а также прочие улучшения.
Добавлен новый диалог создания установочного носителя Windows 11, который включает несколько специфичных настроек.
- Настройки обхода требований Secure Boot, TPM перемещены в этот диалог.
- Настройки обхода минимальных требований перемещены в этот диалог.
- Обход обязательного требования наличия учетной записи Microsoft. В этом случае требуется временное отключение сети для возможности создания локальной учетной записи.
- Возможность пропуска всех запросов о разрешении сбора информации (программа автоматически проставит "Не разрешать").
Другие изменения Rufus 3.19
- Добавлена поддержка дистрибутивов, использующих нестандартный GRUB 2.0 префикс директории (openSUSE Live, GeckoLinux).
- Добавлена возможность игнорировать USB.
- Сортировка списка носителей по возрастанию размера.
- Обновлены исключения для GNU/Linux Red Hat и ее производных.
- Обновлен загрузчик UEFI:NTFS.
- Переназначение буквы диска для носителей, записанных в DD-режиме и не включающие ESP (например, CoreELEC).
- Исправлены ошибки.