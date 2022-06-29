Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Выпущена новая версия Foxit PDF Reader — бесплатного инструмента для просмотра документов в формате PDF.
Foxit Reader — всем известный инструмент для работы с форматом PDF. Можно использовать и для простого чтения PDF-документов, и для совместной работы с документами большой группы пользователей. Содержит массу дополнительных инструментов для совместного обсуждения и комментирования документов, работы с формами и многого другого.
Это обновление не такое крупное, как можно ожидать от смены основного номера версии — большинство изменений являются улучшениями существующих функций или косметическими усовершенствованиями. В общем и целом, Foxit PDF Reader 12 призван повысить общее качество программы, улучшив популярные функции.
- Немного обновлен интерфейс. Новые шрифты, обновленные цвета иконок и т. п.
- Предприняты улучшения работы с комментариями: импорт и экспорт комментариев (форматы FDF и XFDF), фильтрация и сортировка комментариев по цвету, редактирование комментариев и ответы на них через панель "Комментарии".
- Добавлена функция поиска по настройкам.
- Добавлена возможность отката изменений в документе к последней сохраненной версии.
- Предприняты улучшения просмотра трехмерных объектов. Улучшен обзор поперечного сечения объектов с возможностью настройки параметров отображения.
- Добавлен режим параллельного просмотра двух документов. В этом режиме окно программы делится на две части, каждая из которых включает свою группу вкладок. Это удобно для сравнения двух документов. Новый режим доступен через контекстное меню вкладки документа.
- На панели инструментов разделены функции Foxit eSign (недоступно при использовании русского языка интерфейса) и Ink Sign.
- Добавлена поддержка развертывания в сервисе Microsoft Intune.
- Улучшено управление программой через клавиатуру и программы чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями).
- Улучшена проверка EUTL-сертификатов.
- Добавлена возможность обновлять Foxit PDF Reader без прав администратора системы (через внутреннюю систему обновления).
- Предприняты прочие небольшие улучшения интерфейса.