Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Выпущена новая версия Foxit PDF Reader — бесплатного инструмента для просмотра документов в формате PDF.

Foxit Reader — всем известный инструмент для работы с форматом PDF. Можно использовать и для простого чтения PDF-документов, и для совместной работы с документами большой группы пользователей. Содержит массу дополнительных инструментов для совместного обсуждения и комментирования документов, работы с формами и многого другого.

Это обновление не такое крупное, как можно ожидать от смены основного номера версии — большинство изменений являются улучшениями существующих функций или косметическими усовершенствованиями. В общем и целом, Foxit PDF Reader 12 призван повысить общее качество программы, улучшив популярные функции.

Интерфейс Foxit PDF Reader 12