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Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской23.06.2022

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

Выпущено крупное обновление клиентов мессенджера Telegram.

Это обновление предлагает давно анонсированную опциональную платную подписку Telegram Premium. Premium-подписка позиционируется, как способ поддержать дальнейшее развитие сервиса и предлагает широкий набор различных бонусов (типа эксклюзивных стикеров и реакций) и небольших функциональных улучшений.

Самой заметной и востребованной широкой аудиторией особенностей Telegram Premium наверняка окажется функция автоматической текстовой расшифровки голосовых сообщений. Это когда кто-то прислал пользователю голосовое сообщение, прослушивание которого часто неудобно и функция предложит текстовое содержание. Другим интересным улучшением является двукратное повышение лимитов сервиса. К примеру, одно из них — загрузка файлов размером до 4-х Гб (вместо 2-х Гб бесплатной версии), может быть полезна некоторым пользователям. А ещё в Premium-версии нет рекламы. Ниже можно увидеть полный список отличий между бесплатной и платной версиями Telegram.

Цена подписки ~300 рублей в месяц (зависит от источника). Оформить подписку Telegram Premium пользователям Google Play с российским регионом рядовым способом (нажатием на одну кнопку), конечно же, не получится. Другой способ — специальный бот, через которого можно оплатить подписку — он принимает карты российских банков. Такие вот дела.

Особенности Telegram Premium
Особенности Telegram Premium

Особенности Telegram Premium

  • Текстовая расшифровка голосовых сообщений. У голосовых сообщений появилась кнопка, нажав на которую, получается текстовое сообщение.
  • Отправка файлов размером до 4 Гб. В бесплатной версии — 2 Гб.
  • Нет ограничения скорости отправки файлов.
  • Повышение всех лимитов в 2 раза: 1000 подписок на каналы, 10 закреплённых чатов, более длинное описание профиля, 4-й аккаунт и многое другое, типа удвоенного количества папок и избранных стикеров.
  • Возможность сделать любую папку папкой по умолчанию. При запуске Telegram будет открываться выбранная папка, а не список всех папок и чатов.
  • Видеоаватары воспроизводятся везде, а не только на странице профиля. Даже в списке чатов и в самом чате.
  • Специальный значок Premium-подписчика рядом с именем пользователя.
  • Плюс 10 эмодзи для реакций.
  • Премиум-стикеры. Планируется ежемесячное обновление эксклюзивной коллекции стикеров.
  • Новые дополнительные иконки приложения. Чтобы более органично смотреться вместе с разными обоями операционной системы.
  • Отсутствие рекламы в чатах (спонсорские сообщения).

В будущем планируется включение дополнительного функционала, доступного только Premium-пользователям.

Прочие изменения этого обновления (для всех пользователей)

  • Для администраторов публичных групп (чатов) доступна функция получения заявок от пользователей на вступление в группу. Можно ознакомиться с профилем пользователя и принять решение о приеме пользователя в группу.
  • Теперь галочка подтверждённого аккаунта (для организаций и публичных персон) отображается и на экране чата.
  • Разработчикам ботов доступна возможность размещения изображения или видео в разделе «Что умеет этот бот?». Это позволит более наглядно описать функциональность бота.
  • Предпросмотр всего чата в Android-версии (как в версии для iOS). Для этого нужно зажать аватар и появившийся пролистываемый список не приводит к отметке сообщений прочитанными. Доступна отдельная настройка для личных чатов, публичных чатов и каналов.
  • Функция автоматического сохранения изображений и видео в галерею в Android-версии.
  • Полоса прогресса загрузки файла из стороннего приложения в версии для iOS.
  • Проделана большая работа по исправлению проблем, повышению стабильности, ускорению запуска и повышению качества звонков.

А ещё Telegram празднует достижение 700 миллионов активных пользователей.

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