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Tor Browser 11 — обновленный интерфейс и прекращение поддержки Onion V.210.11.2021

Tor Browser 11 — обновленный интерфейс и прекращение поддержки Onion V.2

Выпущена новая версия Tor Browser — браузера на основе Firefox с рядом мер для обеспечения конфиденциальности и анонимности пользователя, а также возможностью доступа к onion-ресурсам.

Tor Browser 11 — важное обновление, предлагающее измененный интерфейс, кодовую базу Firefox 91 ESR, ряд улучшений инструментов обеспечения конфиденциальности, а также прекращение поддержки onion-ресурсов версии 2. Одиннадцатая версия построена на основе Firefox 91 ESR — это означает, что браузер унаследовал большинство изменений Firefox, произошедших со времен выпуска предыдущей ESR-ветки (78 ESR), на основе которой были построены предыдущие версии Tor Browser.

Обновленный интерфейс Tor Browser 11
Обновленный интерфейс Tor Browser 11

Обновленный интерфейс — заметное изменение, которое унаследовано от Firefox. Это новый вид вкладок, новое оформление некоторых элементов интерфейса, главное меню без значков и т. п. — в общем, тот интерфейс, который был представлен в Firefox 89. Другие изменения интерфейса осуществлены разработчиками Tor Browser. Они призваны привести интерфейс встроенных дополнений в соответствие общему новому стилю: обновлены значки, окно соединения с Tor, окно обзора цепи соединения, служебные страницы и т. д.

Важным изменением Tor Browser 11 является обновление компонента Tor до версии 0.4.6.8 и полное прекращение поддержки устаревших Onion-сервисов версии 2. Это давно запланированная мера, которая не должна удивить пользователей браузера. Теперь при обращении к Onion-сервисам версии 2 будет выдаваться ошибка о недопустимом адресе.

Также в новинке предусмотрена масса прочих небольших внутренних улучшений, обновлены встроенные компоненты и исправлены различные ошибки.

Скачать Tor Browser 11 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 53.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Tor Browser 11 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 53.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Tor Browser 11 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 71.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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