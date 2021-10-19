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AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа19.10.2021

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

Вышла новая версия AIDA64 — популярнейшей программы для анализа, тестирования и мониторинга аппаратной и программной частей компьютера.

AIDA64 6.50 — рядовое обновление, включающее в программу поддержку новейшего железа и оптимизирующая тесты с учетом новейших технологий.

Что нового в AIDA64 6.50:

  • Добавлена поддержка новейших операционных систем Microsoft Windows 11 и Windows Server 2022. Теперь AIDA64 предоставляет подробную информацию об операционной системе.
  • Произведены оптимизации бенчмарков для тестирования процессоров AMD 4700S Cardinal.
  • Расширена поддержка материнских плат LGA-1700. Мониторинг температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов. Подробная информация о чипсете Intel Alder Point-S PCH и интегрированном контроллере памяти.
  • Улучшена поддержка процессоров с 64+ ядрами.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Alder Lake.
  • Добавлена поддержка датчиков Aqua Computer LeakShield.
  • Добавлена поддержка Matrix Orbital EVE4 и VoCore LCD.
  • Добавлена поддержка 16-й версии VMWare Workstation.
  • Добавлена поддержка новых видеокарт от AMD: Radeon RX 6600M and 6700M.
  • Добавлена поддержка новых видеокарт от Nvidia: CMP 50HX, CMP 170HX, GeForce RTX 3000 LHR.

Как и прежде, для загрузки предлагаются AIDA64 Extreme и Engineer Edition (версии для дома и тестовых лабораторий); версии Business и Network Audit Edition, которые рассчитаны на администраторов сети, можно получить по запросу у разработчика.

Скачать AIDA64 6.50 Extreme Edition

Пробная версияРазмер: 45 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать AIDA64 6.50 Engineer Edition

Пробная версияРазмер: 45 МбОС: WindowsСтабильная версия

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