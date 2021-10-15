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Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD15.10.2021

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Выпущена новая версия программы Victoria — инструмента для анализа и диагностики HDD, SSD и прочих накопителей.

Victoria — известный инструмент диагностики жёстких дисков и прочих накопителей. Давно существующий и очень толковый инструмент от белорусского разработчика. Позволяет проанализировать, протестировать, настроить и осуществить мелкий ремонт практически любых носителей информации: HDD, SSD, различных флешек и прочих накопителей, подключаемых по самым разным интерфейсам. Предоставляет исчерпывающую информацию о технических характеристиках накопителя и его текущем состоянии.

Victoria 5.37 является нечастым обновлением, включающим в программу целый набор наработок автора. В этой версии улучшена работа с SAS/SCSI-накопителями, добавлен программный анализ состояния по SMART-информации, изменено поведение некоторых функций программы и многое другое.

Интерфейс Victoria
Интерфейс Victoria

Что нового в Victoria 5.37

  • Добавлена поддержка SAS / SCSI накопителей: определение реальных шин SCSI и SAS — информация на панели паспорта, управление запуском/остановкой устройств командами «START Unit» и «Stop Unit», чтение температурных логов, чтение внутреннего название модели брендированных винтов, определение копирайта производителя, определение серийного номера SCSI-накопителя в соответствии со стандартом.
  • Начальная поддержка получения S.M.A.R.T. SAS/SCSI-накопителей. Это позволит получить логи и массу информации, похожей на SMART-атрибуты ATA-накопителей. На данный момент реализовано получение «статуса здоровья» HDD с расшифровкой данных, температур, времени наработки и некоторые другие параметры накопителя.
  • Добавлен вывод температуры SAS / SCSI и NVMe-накопителей при запросе паспорта.
  • Добавлен программный анализ «здоровья» HDD по SMART (используется по умолчанию). Теперь кроме сообщаемого самим накопителем статуса SMART (который может быть чрезмерно оптимистичным), доступен программный метод анализа. Алгоритм проверяет несколько атрибутов, которые относятся к дефектам. Доступен новый вариант статуса «Unideal», присваиваемый накопителям, чей статус неидеален, но и не имеет серьезных проблем.
  • Скорость на графике выводится при пересечении указателя мыши с линией.
  • Теперь горячая клавиша «CTRL + A» вместо окна «О программе» служит для быстрого выделения блока в «Редакторе».
  • В редактор добавлены новые кнопки для сохранения содержимого в файл и загрузки в редактор данных из файла. Максимально допустимый размер файла — 64 Кб, а при попытке записи из редактора на диск запишется только один сектор, номер которого указан в редакторе.
  • Добавлена функция записи в лог информации о перезаписи сектора в редакторе.
  • Кнопка сохранения сектора на диск заблокирована до нажатия кнопки «Открыть». Это предотвратит случайное сохранение пустого содержания и затирания таблицы разделов. Также кнопка сохранения деактивируется при выборе другого накопителя.
  • Теперь при смене накопителя очищается таблица разделов.
  • Добавлено обнаружение HDD Seagate. В паспорт устройства включается внутреннее название (Alias) и торговый псевдоним. Это нужно для идентификации накопителя в системе для подбора донора.
  • Исправлен ряд ошибок и недоработок.

Скачать Victoria 5.37

БесплатноРазмер: 1.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

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