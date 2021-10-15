Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Выпущена новая версия программы Victoria — инструмента для анализа и диагностики HDD, SSD и прочих накопителей.

Victoria — известный инструмент диагностики жёстких дисков и прочих накопителей. Давно существующий и очень толковый инструмент от белорусского разработчика. Позволяет проанализировать, протестировать, настроить и осуществить мелкий ремонт практически любых носителей информации: HDD, SSD, различных флешек и прочих накопителей, подключаемых по самым разным интерфейсам. Предоставляет исчерпывающую информацию о технических характеристиках накопителя и его текущем состоянии.

Victoria 5.37 является нечастым обновлением, включающим в программу целый набор наработок автора. В этой версии улучшена работа с SAS/SCSI-накопителями, добавлен программный анализ состояния по SMART-информации, изменено поведение некоторых функций программы и многое другое.

Интерфейс Victoria

Что нового в Victoria 5.37