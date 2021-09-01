Обновление Telegram — неограниченное количество зрителей трансляций и прочие улучшения

Выпущены новые версии клиентов мессенджера Telegram.
Не смотря на круглые номера версий (настольная версия — 3.0.0; мобильные — 8.0.0) — это не очень крупное обновление. Неограниченное количество зрителей у трансляций — главное нововведение этого выпуска. Набор прочих изменений направлен на повышение удобства взаимодействия с мессенджером и в основном касается версий Telegram для Android и iOS.
Список изменений:
- Снято ограничение на количество зрителей трансляций. Трансляция (с камеры или изображения экрана) в группах или каналах может иметь сколько угодно зрителей. Теперь можно транслировать любимую кошку хоть на миллионную аудиторию.
- В мобильных версиях реализован более удобный способ просмотра обновлений каналов. Теперь можно просматривать все обновления всех каналов в одном окне – без возврата к списку чатов. Просмотрев все обновления одного канала нужно сделать свайп вверх для перехода к обновлениям следующего канала.
- Улучшена пересылка сообщений в мобильной версии клиента. После выбора сообщений в меню выбранного отправления доступно редактирование содержания, а также возможность удалить имя автора сообщения и подпись к медиа.
- В мобильной версии популярные наборы стикеров находятся в самом верху панели стикеров (над недавно использованными). Также появился новый статус — «Выбирает стикер», отображаемый под ником собеседника (так же, как «Печатает сообщение»" или «Отправляет видео»).
- Добавлен счетчик непрочитанных комментариев на страницу комментирования записи канала.
- Анимирована очередная партия эмодзи. Еще 21-а штука.