Обновление Telegram — неограниченное количество зрителей трансляций и прочие улучшения

Выпущены новые версии клиентов мессенджера Telegram.

Не смотря на круглые номера версий (настольная версия — 3.0.0; мобильные — 8.0.0) — это не очень крупное обновление. Неограниченное количество зрителей у трансляций — главное нововведение этого выпуска. Набор прочих изменений направлен на повышение удобства взаимодействия с мессенджером и в основном касается версий Telegram для Android и iOS.

Интерфейс Telegram

Список изменений: