DeaDBeeF 1.8.8 — обновление аудиоплеера с массой улучшений интерфейса

Выпущена новая версия DeaDBeeF — известного аудиоплеера, целью разработки которого является создание свободной и мультиплатформенной альтернативы плееру foobar2000.

DeaDBeeF задумывался как альтернатива плееру foobar2000, который популярен среди пользователей Windows, но, увы, отсутствует для GNU/Linux. Как и foobar2000, является мощным плеером, формирование функционала которого зависит от расширений. Рекомендуется только желающим настраивать программы под себя и противопоказан любителям готового функционала из коробки. Большую часть своего существования проект разрабатывался только для GNU/Linux и имел лишь порт для Windows от стороннего разработчика, но с недавних пор имеет полноценную Windows-версию от автора.

DeaDBeeF 1.8.8 предлагает массу улучшений и изменений. Самыми заметными является переработанный интерфейс управления расширениями, а также масса изменений в интерфейсе плеера. Немодальное окно свойств трека, возможность перехода по таймлайну с помощью колесика мыши, новые пункты контекстного меню для перехода между треками, переход между вкладками плейлистов с помощью клавиатуры и т. д.

Интерфейс расширений DeaDBeeF

Что нового в DeaDBeeF 1.8.8