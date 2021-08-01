DeaDBeeF 1.8.8 — обновление аудиоплеера с массой улучшений интерфейса

Выпущена новая версия DeaDBeeF — известного аудиоплеера, целью разработки которого является создание свободной и мультиплатформенной альтернативы плееру foobar2000.
DeaDBeeF задумывался как альтернатива плееру foobar2000, который популярен среди пользователей Windows, но, увы, отсутствует для GNU/Linux. Как и foobar2000, является мощным плеером, формирование функционала которого зависит от расширений. Рекомендуется только желающим настраивать программы под себя и противопоказан любителям готового функционала из коробки. Большую часть своего существования проект разрабатывался только для GNU/Linux и имел лишь порт для Windows от стороннего разработчика, но с недавних пор имеет полноценную Windows-версию от автора.
DeaDBeeF 1.8.8 предлагает массу улучшений и изменений. Самыми заметными является переработанный интерфейс управления расширениями, а также масса изменений в интерфейсе плеера. Немодальное окно свойств трека, возможность перехода по таймлайну с помощью колесика мыши, новые пункты контекстного меню для перехода между треками, переход между вкладками плейлистов с помощью клавиатуры и т. д.
Что нового в DeaDBeeF 1.8.8
- Переработан интерфейс настройки расширений (плагинов).
- Теперь окно свойств трека немодальное.
- Добавлена поддержка колесика мыши таймлайном.
- Улучшена поддержка перетаскивания объектов в главное окно программы.
- В контекстное меню добавлены пункты перехода к следующему и возвращения к предыдущему трекам.
- Теперь в диалоге удаления объекта с диска кнопка удаления красного цвета.
- Теперь расширения (плагины) отсортированы в алфавитном порядке.
- В настройки расширений добавлена функция получения отчета о работе расширения и опция сортировки расширений по наличию конфигуратора.
- Добавлена возможность установить фокус на вкладки плейлистов и перемещаться между ними с помощью клавиш клавиатуры (вперед/назад).
- Добавлена поддержка чтения тегов WAV RIFF.
- Улучшена обработка пути к альбому (особенно в Windows-версии).
- Добавлена поддержка обработки частоты дискретизации 192KHz для Pulse Audio.
- Добавлена поддержка изменения цвета заголовка через $rgb().
- Исправлен ряд ошибок.