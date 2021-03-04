Google Chrome 89 — обновленный интерфейс профилей и список чтения

Выпущена очередная стабильная версия Google Chrome — популярнейшего браузера от компании Google.
Заметными улучшениями Google Chrome 89 являются изменение оформления интерфейса окон выбора и создания профиля, новая функция Список чтения и поиск по открытым вкладкам.
Важно сразу отметить, что пользователь, читающий эти строки, может и не обнаружить обещанных улучшений. Как обычно, нововведения появляются не сразу у всех пользователей, а развертываются постепенно. Кто-то уже сейчас может наслаждаться новыми функциями, когда другие будут сидеть сложа руки в ожидании апдейта. Впрочем, нововведения запросто включаются через соответствующие флаги: новый интерфейс профилей — chrome://flags/#enable-new-profile-picker, список чтения — chrome://flags/#read-later, поиск по вкладкам — chrome://flags/#enable-tab-search.
Обновление интерфейса для профилей
В Google Chrome 89 предпринят ряд изменений в интерфейсе функций, касающихся профилей. Переработано оформление окна выбора профиля, создания нового профиля, а также выпадающего меню иконки профиля. Главным образом, обновление касается оформления, когда как изменения в структуре минимальны и незначительны. В окно создания профиля добавлена возможность выбора темы оформления браузера, а также изменено местоположение некоторых кнопок. В общем и целом, обновление призвано немного освежить внешний вид и сделать его более современным.
Напомню, что профили являются удобным инструментом для создания отдельных рабочих пространств. Каждый профиль имеет собственные настройки и пользовательские данные (закладки, пароли и т. д.). Если за одним компьютером работает несколько пользователей, то они просто незаменимы. Также профили позволят разделить, к примеру, профессиональные и домашние рабочие процессы.
Список чтения
Добавлена новая функция Список чтения. Пользователь может отложить просматриваемую страницу для последующего чтения. Функция доступна через звёздочку, которая раньше отвечала за добавление страницы в закладки. Теперь же она предлагает два варианта — создание закладки или добавления страницы в список чтения. Также на главной панели доступно новое выпадающее меню, дающее доступ к этому самому списку. Список чтения доступен как в настольных, так и в мобильных версиях браузера.
Поиск по открытым вкладкам
Функция поиска по открытым вкладкам стала базовой и доступна всем пользователям (в предыдущей версии требовалась активация через служебные настройки). Новинка предлагает кнопку на панели вкладок, которая вызывает форму поиска и вертикальный список с перечнем открытых вкладок.
Конечно, в Google Chrome 89 предприняты различные внутренние улучшения и изменения. Среди прочих важно отметить упразднение совместимости со старыми процессорами. Теперь при работе на x86-системах требуется обязательная поддержка процессором набора инструкций SSE3. Процессоры старше 15-ти лет и так вряд ли тянули новые версии Google Chrome, а теперь и вовсе будет сбой.
Веб-разработчики получают поддержку новых веб-технологий, ознакомиться с которыми можно на специальной странице официального ресурса разработчика.