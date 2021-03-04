Google Chrome 89 — обновленный интерфейс профилей и список чтения

Выпущена очередная стабильная версия Google Chrome — популярнейшего браузера от компании Google.

Заметными улучшениями Google Chrome 89 являются изменение оформления интерфейса окон выбора и создания профиля, новая функция Список чтения и поиск по открытым вкладкам.

Важно сразу отметить, что пользователь, читающий эти строки, может и не обнаружить обещанных улучшений. Как обычно, нововведения появляются не сразу у всех пользователей, а развертываются постепенно. Кто-то уже сейчас может наслаждаться новыми функциями, когда другие будут сидеть сложа руки в ожидании апдейта. Впрочем, нововведения запросто включаются через соответствующие флаги: новый интерфейс профилей — chrome://flags/#enable-new-profile-picker, список чтения — chrome://flags/#read-later, поиск по вкладкам — chrome://flags/#enable-tab-search.

Обновление интерфейса для профилей

В Google Chrome 89 предпринят ряд изменений в интерфейсе функций, касающихся профилей. Переработано оформление окна выбора профиля, создания нового профиля, а также выпадающего меню иконки профиля. Главным образом, обновление касается оформления, когда как изменения в структуре минимальны и незначительны. В окно создания профиля добавлена возможность выбора темы оформления браузера, а также изменено местоположение некоторых кнопок. В общем и целом, обновление призвано немного освежить внешний вид и сделать его более современным.

Напомню, что профили являются удобным инструментом для создания отдельных рабочих пространств. Каждый профиль имеет собственные настройки и пользовательские данные (закладки, пароли и т. д.). Если за одним компьютером работает несколько пользователей, то они просто незаменимы. Также профили позволят разделить, к примеру, профессиональные и домашние рабочие процессы.

Обновленный интерфейс выбора профиля

Список чтения

Добавлена новая функция Список чтения. Пользователь может отложить просматриваемую страницу для последующего чтения. Функция доступна через звёздочку, которая раньше отвечала за добавление страницы в закладки. Теперь же она предлагает два варианта — создание закладки или добавления страницы в список чтения. Также на главной панели доступно новое выпадающее меню, дающее доступ к этому самому списку. Список чтения доступен как в настольных, так и в мобильных версиях браузера.

Список чтения

Поиск по открытым вкладкам

Функция поиска по открытым вкладкам стала базовой и доступна всем пользователям (в предыдущей версии требовалась активация через служебные настройки). Новинка предлагает кнопку на панели вкладок, которая вызывает форму поиска и вертикальный список с перечнем открытых вкладок.

Поиск по открытым вкладкам

Конечно, в Google Chrome 89 предприняты различные внутренние улучшения и изменения. Среди прочих важно отметить упразднение совместимости со старыми процессорами. Теперь при работе на x86-системах требуется обязательная поддержка процессором набора инструкций SSE3. Процессоры старше 15-ти лет и так вряд ли тянули новые версии Google Chrome, а теперь и вовсе будет сбой.

Веб-разработчики получают поддержку новых веб-технологий, ознакомиться с которыми можно на специальной странице официального ресурса разработчика.