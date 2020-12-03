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Maxthon 6 — крупное обновление известного браузера03.12.2020

Maxthon 6 — крупное обновление известного браузера

Состоялся релиз Maxthon 6. Это крупное обновление известного браузера с массой важных изменений.

Maxthon — браузер от разработчиков из Китая с богатой историей. Она началась ещё 20 лет назад с MyIE — мегапопулярной надстройки над браузером Internet Explorer. Следующие версии были самостоятельными браузерами с набором дополнительных функций, хотя и основывались на движках Trident (Internet Explorer) и Webkit. Из-за возросшей конкуренции, их популярность в рунете была не очень высокой, однако на родине, в Китае, аудитория только возрастала. Сейчас разработчики заявляют, что число пользователей исчисляется в невероятные 600+ миллионов, что кажется сильно завышено, даже для Китая.

Maxthon 6 — очень важное обновление, которое несет много перемен для пользователей браузера. Ряд изменений делают Maxthon 6 не просто обновлением пятой версией, а, по сути, новым браузером. В первую очередь, дело в движке — теперь браузер построен на Chromium, а не на Webkit, как предыдущие версии. Это меняет многое — более высокая скорость работы, измененный интерфейс и, что особо важно, упразднение некоторых старых функций или их заменена на аналоги из Chromium.

Интерфейс Maxthon 6
Интерфейс Maxthon 6

Сами разработчики много внимания уделяют интеграции браузера с блокчейн-платформой Bitcoin SV и называют это нововведение чуть ли не ключевым. Пользователь получает новый способ идентификации на различных сервисах, возможность оплачивать услуги и принимать платежи в криптовалюте, хранить данные в блокчейне и многое другое. В общем, мета-интернет, блокчейн и прочие составляющие светлого интернета будущего, о котором часто говорят разработчики Maxthon в своих пресс-релизах текущего года. Пока Bitcoin SV и сопутствующие сервисы явно рассчитаны на пользователей из Китая. Хотя бы из-за названий большинства предлагаемых сервисов, которые написаны иероглифами и более высокого интереса к подобным вещам в Китае.

В общем, Maxthon 6 – это новый Chromium-браузер с симпатичным интерфейсом и ориентацией на блокчейн. Средний по функциональности, с дополнительным менеджером закладок/заметок, продвинутым менеджером паролей и рядом мелочей.

Дополнение VBox
Дополнение VBox
Настройки
Настройки
MxNote
MxNote

Основные нововведения Maxthon 6

  • Переход на движок Chromium. Если Maxthon 5 был построен на Webkit, то Maxthon 6 основан на Chromium, что очень важно и является причиной массы изменений. Это и новый интерфейс, и небольшие изменения в рендеринге страниц, и другие настройки браузера, и совсем иные перспективы развития.
  • Новый интерфейс. Полностью новое оформление (симпатичное и современное) и структура диалогов, которая схожа с прочими Chromium-браузерами. По этой причине из интерфейса пропали некоторые возможности, типа дополнительных панелей, а также изменен доступ ко многим функциям.
  • Поддержка расширений для Chrome — следствие перехода на Chromium. Теперь функциональность браузера может быть расширена многочисленными дополнениями, написанными для Google Chrome. Установка расширений может происходить как из собственной подборки Maxthon, так и из официального репозитория Google.
  • Упразднены многие старые функции. В браузере по-прежнему есть менеджер закладок/заметок MxNote , менеджер паролей Passkeeper, режим параллельного отображения двух сайтов. Упразднен сниффер ресурсов, RSS-ридер и некоторые другие функции. Многие старые возможности просто заменены на аналоги уже имеющиеся в Chromium — к примеру, менеджер загрузок или функция выноса окошка с видео. Так как браузер новый, то, возможно, разработчики еще просто не успели реализовать весь задуманный функционал и перенести некоторые особенности старого Maxthon в новинку.
  • Интеграция с блокчейном Bitcoin SV. Пользователю доступно создание специального идентификатора, который служит как учетная запись. Он может быть использован для авторизации на сервисах, позволяет осуществлять платежи в крипотовалюте, монетезировать контент или внимание пользователя к рекламе, хранить данные и прочее. За этот функционал отвечает дополнение VBox, предлагающее завести идентификатор и получить доступ к различным сервисам. Названия сервисов написаны иероглифами и русскоговорящему пользователю может быть затруднительно понять, какие именно услуги они предоставляют. Впрочем, функцией можно и не пользоваться вовсе — никто не навязывает.

Пользователям предыдущей версии браузера доступен перенос всех данных в новую версию. Для этого может быть использован облачный сервис разработчика или стандартная функция импорта, как это заведено во всех браузерах.

На данный момент можно скачать финальную версия Maxthon 6 для Windows и Android. Обновленная Android-версия пока доступна только в виде APK (в Google Play висит старая версия).

Скачать Maxthon 6 для Windows(64-бит)

БесплатноРазмер: 80.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Maxthon 6 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 77.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Maxthon 6 для Android (APK)

БесплатноРазмер: 26.8 МбОС: AndroidСтабильная версия

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