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Google Chrome 86 — обновление браузера с рядом улучшений безопасности09.10.2020

Google Chrome 86 — обновление браузера с рядом улучшений безопасности

Выпущена первая стабильная версия браузера Google Chrome.

Google Chrome 86 предлагает ряд усовершенствований по части безопасности, оптимизирует потребление ресурсов и включает массу новых API для веб-разработиков.

  • В диспетчер паролей добавлена кнопка для быстрого перехода к форме изменения пароля конкретного сайта. Это работает со многими крупными сайтами и всеми остальными, кто озаботился провести специальную настройку для совместимости своего сайта с этой функцией. Все это направлено на возможность быстрого изменения пользователем своего пароля в случае взлома его учетной записи.
  • Добавлено предупреждение при попытке отправки веб-формы по незащищенному протоколу HTTP со страницы, работающей по HTTPS. В таких случаях пользователь получит предупреждение и выбор отправлять данные или нет.
  • Улучшено предупреждение о загрузке файлов по незащищенному протоколу HTTP с HTTPS-страниц. Теперь менеджер загрузки файлов предупреждает не только об исполняемых файлах, но и при попытке загрузки архивов и ряда других форматов файлов.
  • Теперь о доступности обновлений браузера сигнализирует новая плашка, появляющаяся справа от адресной строки браузера.
  • Оптимизирован расход ресурсов процессора и потребления энергии за счет ряда оптимизаций и, в частности, за счет улучшенной обработки фоновых вкладок.
  • У небольшой части пользователей упразднена поддержка протокола FTP. Обещано полное упразднение поддержки FTP в Google Chrome 88.
  • Предпринято множество внутренних изменений, новых API, новых экспериментов в рамках программы Origin Trials, изменений в инструментах веб-разработки и расширенной поддержки веб-технологий.
  • Исправлено 35 ошибок в безопасности браузера, в том числе и одна, имеющая статус критической.

На данный момент указанные изменения могут быть недоступны многим пользователям. Нововведения включаются постепенно, путем развертывания, и некоторым пользователям придется подождать.

Скачать Google Chrome 86 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 86 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 86 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 86 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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