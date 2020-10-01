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Обновление Telegram — фильтры поиска, анонимность администраторов групп, комментарии для каналов01.10.2020

Обновление Telegram — фильтры поиска, анонимность администраторов групп, комментарии для каналов

Выпущены обновленные версии клиентов мессенджера Telegram.

Это не такое крупное обновление, как несколько предыдущих, однако и оно включает ряд полезных улучшений и будет полезно аудитории мессенджера.

  • Фильтры для поиска в мобильных версиях. Теперь доступна фильтрация результатов поиска по ряду параметров. Сообщения можно отфильтровать по содержанию (медиа, ссылки, файлы и прочее), а также по дате (достаточно напечатать в поисковой строке 32 мая или вчера). Допускается одновременное использование нескольких фильтров. Эта возможность недоступна в настольных клиентах.
  • Анонимность для администраторов групп. Новинка позволяет скрыть администраторов групп из списка участников, а их сообщения будут публиковаться от имени группы (как на каналах).
  • Комментарии на каналах. Теперь на каналах к которым привязана группа для обсуждения у публикаций будет отображаться кнопка доступа к комментариям.
  • Более плавные анимации в Android-приложении. Вызов или скрытие клавиатуры, а также переход между дневной и ночной темами. Также добавлены новые оповещения — при удалении сообщений, изменении настроек и сохранении медиа.
  • Новые анимированные эмодзи. На этот раз анимировалось еще 18 штук.

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