Обновление Telegram — фильтры поиска, анонимность администраторов групп, комментарии для каналов

Выпущены обновленные версии клиентов мессенджера Telegram.

Это не такое крупное обновление, как несколько предыдущих, однако и оно включает ряд полезных улучшений и будет полезно аудитории мессенджера.