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В мессенджере Telegram появились видеозвонки14.08.2020

В мессенджере Telegram появились видеозвонки

В мессенджере Telegram появились видеозвонки.

Сегодня мессенджер Telegram празднует свой седьмой день рождения. Пользуясь знаменательной датой, разработчики включили в мессенджер долгожданную функциональность видеозвонков.

На данный момент функция видеозвонков доступна пользователям Telegram для компьютеров и мобильного Android. Она работает в тестовом режиме, но доступна всем пользователям этой платформы без необходимости в дополнительных действиях для ее активации. Версия для iOS пока недоступна. Это временное явление, связанное с затянувшейся проверкой приложения модераторами App Store. Наверняка проблема решится в ближайшие несколько дней и пользователи iOS тоже смогут воспользоваться новинкой.

Видеозвонок в Telegram
Видеозвонок в Telegram
Пункт в меню
Пункт в меню

Новинка выглядит и функционирует так же, как подобные функции в других программах — никаких сюрпризов — все так, как ожидает пользователь. Звонок запускается через верхнее меню или значок камеры на экране текущего звонка. Поддерживается переключение между голосовым и видеозвонками прямо в процессе вызова.

А еще вместе с этим обновлением появились новые анимированные эмодзи.

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