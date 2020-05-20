GlassWire 2.2 — обновление сетевого монитора с улучшенной производительностью

Выпущено обновление GlassWire для Windows — популярного инструмента для мониторинга сетевой активности и также контроля приложений.

GlassWire — программа для мониторинга сетевой активности и управления фаерволом операционной системы Windows. Даёт информацию об обращении программ к интернету, ведёт статистику и позволяет ограничить доступ к сети любым программам. В бесплатной версии — только сетевой монитор; платная версия позволяет управлять фаерволом и имеет функцию удаленного мониторинга.

Основными улучшениями GlassWire 2.2 разработчики называют набор внутренних оптимизаций для повышения скорости работы программы. Повышена скорость запуска программы, оптимизировано использование оперативной памяти и диска, повышена скорость загрузки данных графиков и улучшена скорость проверки программ через сервис VirusTotal.

Новая темная тема в GlassWire 2.2

В этом выпуске предпринят ряд небольших улучшений в интерфейсе программы. Самым заметным является новая темная тема оформления «Мокрый асфальт». Другие улучшения интерфейса не столь заметны: дата во вкладке уведомлений и календаре теперь содержит год (ранее только день и месяц); в уведомлении «Пока тебя не было» добавлена дата; в окно «О программе» добавлена кнопка перехода на платную версию; добавлена возможность изменения единиц измерения скорости (биты и байты) через главный раздел настроек программы.

В GlassWire 2.2 обновлена система удаленного мониторинга. Она позволяет подключаться к другим компьютерам и контролировать их состояние с помощью GlassWire. Разработчик не дает расширенной информации о характере обновления, но очевидно, что это внутренняя переработка, направленная на повышение стабильности работы функции. Важно отметить, что обновленная система не совместима со старой и требует обновления программы у обеих сторон.

Прочие улучшения являются исправлениями различных ошибок и повышают стабильность и общее качество работы программы.