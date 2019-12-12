VirtualBox 6.1.0 — очередное крупное обновление комплекса виртуализации

Вышла новая версия VirtualBox, полностью бесплатного и полнофункционального комплекса для виртуализации компьютеров с собственными операционными системами.

Это очередное крупное обновление, содержащее набор важных изменений. Среди прочих улучшений и изменений разработчики особо выделают улучшенную поддержку Oracle Cloud Infrastructure, которая была включена в предыдущую версию VirtualBox. Теперь доступен не только экспорт (который, кстати говоря, был также значительно расширен), но и импорт виртуальных систем. Также в этой версии улучшена поддержка вложенной виртуализации, предприняты изменения в работе с 3D-графикой, улучшен интерфейс и многое другое.

Интерфейс VirtualBox

Основные улучшения в Virtualbox 6.1.0:

Реализована поддержка импорта виртуальных систем из Oracle Cloud Infrastructure.

Расширена включенная в предыдущем крупном выпуске поддержка экспорта виртуальных систем в Oracle Cloud Infrastructure. Поддерживается создание нескольких систем без необходимости в повторной загрузке. Реализована возможность экспорта виртуальных машин в облако с использованием более эффективного паравиризованного варианта для лучшей производительности.

Улучшена и расширена поддержка вложенной виртуализации. Это позволяет устанавливать виртуальные системы на гостевых виртуальных системах с целью создания более сложной и гибкой среды разработки. Поддерживаются процессоры от Intel 5-го поколения Core i Broadwell (ранее поддерживались только процессоры от AMD).

Предприняты изменения в поддержке работы с 3D-графикой. Теперь работа с 3D-графикой возможна только через контроллеры VBoxSVGA и VMSVGA; при работе через VBoxVGA обработка 3D-графики невозможна.

Предпринят ряд улучшений в интерфейсе VirtualBox: улучшения в интерфейсе VirtualBox Manager, улучшения для курсора мыши, улучшения для интерфейса группировки виртуальных машин, расширены настройки устройств хранения данных и прочее.

Предприняты улучшения, касающиеся EFI: обновлена прошивка, поддержка NVRAM, поддержка файловой системы APFS, поддержка нестандартных устройств SATA/NVMe, старых версий Mac OS X.

Упразднена поддержка рекомпилятора и виртуализации программного обеспечения. Это значит, что теперь для запуска виртуальных машин требуется процессор, поддерживающий аппаратную виртуализацию.

Добавлена поддержка Linux Kernel 5.4.

Также в VirtualBox 6.1.0 включена экспериментальная функциональность общего буфера обмена. Это позволяет иметь общий буфер обмена для хоста и виртуальных систем и передавать данные между ними обычным копированием и вставкой. Экспериментальная функция по умолчанию отключена и должна быть активирована через VBoxManage (командой modifyvm --clipboard-file-Transfer). На данный момент функция работает только в VirtualBox для Windows.

Предпринято множество менее значительных изменений и исправлены ошибки.