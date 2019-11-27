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AdwCleaner 8.0.0 — сервисное обновление инструмента для удаления рекламных модулей27.11.2019

AdwCleaner 8.0.0 — сервисное обновление инструмента для удаления рекламных модулей

AdwCleaner, популярнейший инструмент для удаления рекламных модулей и прочего нежелательного софта из операционной системы Windows, обновился до версии 8.0.

AdwCleaner позволит обнаружить на компьютере различные рекламные модули, просто нежелательные и малополезные предустановленные программы, панели инструментов, всякие дополнения и плагины, которые нередко попадают на компьютер пользователя вместе с различными программами. Это простой и быстрый инструмент, который не требует установки и способен просканировать систему за полминуты.

AdwCleaner 8.0.0 не такое крупное обновление как можно было бы ожидать от значительной смены номера версии. Эта версия не включает в программу никаких новых особенностей и является сервисным релизом, который призван повысить общее качество работы программы. Среди прочего важно отметить полное окончание поддержки операционных систем Windows XP и Windows Vista.

Интерфейс AdwCleaner
Интерфейс AdwCleaner

Что нового в AdwCleaner 8.0.0:

  • Полностью упразднена совместимость с операционными системами Windows XP и Vista.
  • Реализована совместимость с последними версиями Chromium-браузеров.
  • Временно отключена поддержка сканирования и исправления проблем браузера Firefox. Ее вернут в следующей версии.
  • Теперь функция, предлагающая дополнительно установить Malwarebytes, скачивает самую последнюю версию программы.
  • Больше не формируется лог-файл отладки.
  • Эта версия собрана с помощью инструментов Visual Studio 2017.
  • Обновление Qt до версии 5.13.
  • Обновление OpenSSL.
  • Обновлены локализации.
  • Обновлена база определений до 2019.11.20.1.

Скачать AdwCleaner 8.0.0

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