AdwCleaner 8.0.0 — сервисное обновление инструмента для удаления рекламных модулей

AdwCleaner, популярнейший инструмент для удаления рекламных модулей и прочего нежелательного софта из операционной системы Windows, обновился до версии 8.0.
AdwCleaner позволит обнаружить на компьютере различные рекламные модули, просто нежелательные и малополезные предустановленные программы, панели инструментов, всякие дополнения и плагины, которые нередко попадают на компьютер пользователя вместе с различными программами. Это простой и быстрый инструмент, который не требует установки и способен просканировать систему за полминуты.
AdwCleaner 8.0.0 не такое крупное обновление как можно было бы ожидать от значительной смены номера версии. Эта версия не включает в программу никаких новых особенностей и является сервисным релизом, который призван повысить общее качество работы программы. Среди прочего важно отметить полное окончание поддержки операционных систем Windows XP и Windows Vista.
Что нового в AdwCleaner 8.0.0:
- Полностью упразднена совместимость с операционными системами Windows XP и Vista.
- Реализована совместимость с последними версиями Chromium-браузеров.
- Временно отключена поддержка сканирования и исправления проблем браузера Firefox. Ее вернут в следующей версии.
- Теперь функция, предлагающая дополнительно установить Malwarebytes, скачивает самую последнюю версию программы.
- Больше не формируется лог-файл отладки.
- Эта версия собрана с помощью инструментов Visual Studio 2017.
- Обновление Qt до версии 5.13.
- Обновление OpenSSL.
- Обновлены локализации.
- Обновлена база определений до 2019.11.20.1.